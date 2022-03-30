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【恒大3333】許家印據報7折放售兩間深圳豪宅　市值合共5億人幣

股市 15:56 2022/03/30

分享：

許家印據報7折放售兩間深圳豪宅　市值合共5億人幣

中國恒大 （03333） 主席許家印據報再賣產尋求套現。外電引述內地地產中介消息指，許家印擬放售兩間位於深圳的豪宅，市值合計超過5億元（人民幣，下同）， 但有關物業據報已抵押多國企，故不能正常買賣，出售要經過拍賣程序。

中國恒大出售杭州水晶城項目權益，總代價36.7億元人民幣，看【下一頁】

報道指，許家印擬出售兩套「深圳灣一號」的豪宅公寓項目，每套面積近1,000平方米，為單層特色戶，市價每套達人民幣2.5億元至2.6億元。據悉，許家印是以公司名義持有兩套豪宅。

值得留意是，報道指，豪宅原價4億元，現售2.8億元，降價1.2億元，即以7折出售。目前，深圳灣一號最新的均價在29.5萬左右。

報道又指，雖然深圳的公寓物業沒有限購限制，但每套房售價逾2億元，目前市況也很難找到買家。

隨恒大陷入財困，市場多次傳出許家印套現自身資產，包括出售位於香港的別墅、賣掉私人飛機等。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

相關文章：

【中國恒大】恒大汽車復牌跌1成　恒大物業134億現金去年遭接管、續停牌

港股 恒大 許家印 中國恒大（03333）
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