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【有相睇】長揸港樓未驚過　1997年摸頂購愉景新城　現勁賺近1.5倍

股樓投資 16:11 2022/03/30

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1997年前，樓市極為瘋狂，很多炒家買樓投資，但其後樓價大跌，不少人成為負資產苦主，勁蝕離場。有買家於1997購入愉景新城，持貨至今賣樓，現帳面勁賺1.5倍。美聯物業鍾家豪說，荃灣愉景新城3座高層F室，實用面積495平方呎，今年1月放盤，原叫價800萬元，但未能易手，故調低叫價至768萬元，即獲客洽購，終再減價8萬元，以760萬元售出單位，實用呎價約15,354元。

資料顯示，原業主於1997年以309.7萬元一手購入上址，雖然其後樓價曾經大跌，但一直未有賣樓，至今持貨25年，現帳面獲利450.3萬元，物業期內升值1.45倍。

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從代理提供的相片所見，單位外望內園，內籠不算新淨，料買家要花一筆錢翻新。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

愉景新城當年的銷售情況

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 樓價 愉景新城 美聯物業

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