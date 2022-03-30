【有相睇】長揸港樓未驚過　1997年摸頂購愉景新城　現勁賺近1.5倍

1997年前，樓市極為瘋狂，很多炒家買樓投資，但其後樓價大跌，不少人成為負資產苦主，勁蝕離場。有買家於1997購入愉景新城，持貨至今賣樓，現帳面勁賺1.5倍。美聯物業鍾家豪說，荃灣愉景新城3座高層F室，實用面積495平方呎，今年1月放盤，原叫價800萬元，但未能易手，故調低叫價至768萬元，即獲客洽購，終再減價8萬元，以760萬元售出單位，實用呎價約15,354元。

資料顯示，原業主於1997年以309.7萬元一手購入上址，雖然其後樓價曾經大跌，但一直未有賣樓，至今持貨25年，現帳面獲利450.3萬元，物業期內升值1.45倍。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

從代理提供的相片所見，單位外望內園，內籠不算新淨，料買家要花一筆錢翻新。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

愉景新城當年的銷售情況

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【hhttp://ttps://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機