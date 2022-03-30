【大行報告】花旗升多隻本地銀行股目標價　指現價未反映今年美國加息7次預測

▲ 花旗升多隻本地銀行股目標價，指現價僅反映美國2024年或之前加息25子點共5次。

花旗對本地銀行股看法正面，因預期美國聯儲局2024年最終將加息至2.5厘，較之前所預測的2厘為高，故將港銀的淨息差（NIM）預測上調，並一併上調多隻本地銀行股目標價。花旗解釋，港銀股價似乎只反映市場對儲局2024年或之前最多合共加息5次、每口25點子加幅的預期，遠低於儲局點陣圖今年加息7次、每次25點子的預測。

花旗對港銀淨息差與股東權益回報率（ROE）的上升空間看法正面，料前者將超出2019年水平，後者亦可望由去年的高單位數升至13至14％。

港銀股價大致反映上半年業務疲弱預測

展望今年，花旗料首季甚至上半年港銀盈利仍然艱鉅，因財富管理相關手續費收入疲弱，而且貸款增長呆滯。不過，花旗認為市場波動性不會觸發滙豐與渣打出現重大損失，亦相信港銀近期股價回調，已大致反映市場對上半年的疲弱業務預測。

貸款損失方面，在中小企與內房界別不良貸款增加下，花旗預測港銀今年貸款損失會有所上升。假設今年的不良貸款比率與2020年相似，港銀的本地貸款損失準備比率或觸及22點子，低於30點子，屬可控水平。

然而，花旗承認，本地與環球經濟增長前景會拖累港銀貸款增長、手續費收入與資產質素，連同將疫情影響與地緣政治風險升溫納入其預測模型，花旗預計港銀今年會錄得較低手續費收入與較高減值撥備。

降滙豐目標價至63.8元

個股方面，花旗看好中銀香港 （02388） 多於恒生 （00011） ，因前者估值較便宜、成本控制較佳，且去年下年半業績較為強勁。花旗又認為，滙豐資本回報吸引，並指俄羅斯相關風險與市場波動性對其影響可控。

花旗將中銀香港目標價由34.9元微升至35元，評級維持「買入」；恒生目標價由157元升至160元，評級「中性」；渣打 （02888） 目標價由61.7 元升至62.6元 ，評級亦為「中性」。不過，花旗同時下調對滙豐 （00005） 的目標價，由原來的68.1元降至63.8元，評級仍為「買入」。

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