【ET講股通】孫運喜：保歷加啟示（附time code）（第二版︰加入文字內容）

俄烏局勢緩和利好港股，港股期結日高開174點，收復兩萬二，恒生指數半日升253點，尾市升幅再擴大，收市升304點，恒指收報22232點，成交1554億元。快手 （01024） 高開倒跌逾6%；內房股報復式反彈，融創 （01918） 飆升18%；恒大汽車 （00708） 跌逾一成。恒指保歷加通道有啟示？港股後市點睇？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code

01：03 - 港股今日市況速覽 內房股造好領市

01：25 - 科技股、內銀股齊升領市

02：20 - 俄烏簽和約 歐洲股市、美股向好見升勢帶動恒指升

03：37 - 恒指上望22423點有阻力 升穿或可試23000點

04：39 - 留意今日恒指結算 升市或有人為因素

04：52 - 俄羅斯、烏克蘭協議不軍事化 兩個拉鋸點令和談未必一帆風順

07：02 - 俄烏局勢預測：料「傾下又打下」 大致料向好

07：45 - 美國現孳息曲線倒掛 市場對經濟衰退憂慮升溫

08：49 - 美股為熊市反彈 走勢或反覆拖累港股

10：40 - 觀眾問股：新特能源 （01799） 19.35元買入 請問還有上升空間嗎？

14：26 - 觀眾問股：栢能 （01263） 走勢似頭肩底？ 咩價位可以買入？

16：58 - 觀眾問股：金沙 （01928） 可上望咩位？

19：50 - 觀眾問股：想部署疫後收息股點揀？ 太古地產 （01972） 定冠君產業信託 （02778） ？

23：33 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 27元買入未收過息 現價止賺定繼續揸？

26：12 - 觀眾問股：中石化 （00386） 8元重貨持有4年 現撈底加注好嗎？有機會返家鄉？

28：58 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） vs 中銀香港 （02388） 點揀？還是兩隻都要有？

33：13 - 港股收市市況速報 恒指有上升動力、回整後有望挑戰23000點

35：19 - 觀眾問股：FI二南方恒指 （07500） 、FI二南方科指 （07552） 值博？甚麽價位買入？

36：35 - 潛力股推介：中國財險 （02328）

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看→https：//video.hket.com/video/3217214

---

恒指全日升304點，收報22232點，大市總成交1,553億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，不同板塊皆有好表現，包括內房、新經濟、內銀等。

港股連升3日，主因俄烏局勢現轉機。一如昨日分析，會談前，油金價格率先向下，果然預示地緣形勢轉好。

後市要留意以下因素：（1）是日期指結算，不排除人為推高指數。（2）烏克蘭書面保證不會軍事化，但對於烏東兩個獨立地區及克里米亞問題，俄烏仍處拉鋸階段，而幕後推手美國對和談結果不以為然，反映局勢有可能又轉壞。（3）美國債息倒掛，2年債息高於10年債息，為2019年以來首次，美國經濟衰退憂慮升溫，美銀更指目前僅為熊市反彈。

恒指短線或整固 潛力股吼財險

展望後市，恒指一度逼近前浪頂阻力22423點後回落，短線或需整固。恒指在保歷加通道中軸獲支持，有條件逐步反彈上試保歷加通道頂部。

潛力股可吼財險 （02328） ，股價升3.7%至8.12元，突破頭肩底走勢，量度升幅目標9.2元，待回落至保歷加通道中軸7.6元吸納。

【「ET講股通」問股環節，包括︰南方恒指反向、新特能源、栢能、金沙、太古地產、冠君、中銀香港、中石化、中行︰立即觀看】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

---

*業績期步入尾聲 港股反彈已完？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析最新買賣部署*→【按此速睇 - 附time code】

*強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署*