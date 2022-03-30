【ET講股通】孫運喜：保歷加啟示（附time code）

俄烏局勢緩和利好港股，港股期結日高開174點，收復兩萬二，恒生指數半日升253點，尾市升幅再擴大，收市升304點，恒指收報22232點，成交1554億元。快手 （01024） 高開倒跌逾6%；內房股報復式反彈，融創 （01918） 飆升18%；恒大汽車 （00708） 跌逾一成。恒指保歷加通道有啟示？港股後市點睇？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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01：03 - 港股今日市況速覽 內房股造好領市

01：25 - 科技股、內銀股齊升領市

02：20 - 俄烏簽和約 歐洲股市、美股向好見升勢帶動恒指升

03：37 - 恒指上望22423點有阻力 升穿或可試23000點

04：39 - 留意今日恒指結算 升市或有人為因素

04：52 - 俄羅斯、烏克蘭協議不軍事化 兩個拉鋸點令和談未必一帆風順

07：02 - 俄烏局勢預測：料「傾下又打下」 大致料向好

07：45 - 美國現孳息曲線倒掛 市場對經濟衰退憂慮升溫

08：49 - 美股為熊市反彈 走勢或反覆拖累港股

10：40 - 觀眾問股：新特能源 （01799） 19.35元買入 請問還有上升空間嗎？

14：26 - 觀眾問股：栢能 （01263） 走勢似頭肩底？ 咩價位可以買入？

16：58 - 觀眾問股：金沙 （01928） 可上望咩位？

19：50 - 觀眾問股：想部署疫後收息股點揀？ 太古地產 （01972） 定冠君產業信託 （02778） ？

23：33 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 27元買入未收過息 現價止賺定繼續揸？

26：12 - 觀眾問股：中石化 （00386） 8元重貨持有4年 現撈底加注好嗎？有機會返家鄉？

28：58 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） vs 中銀香港 （02388） 點揀？還是兩隻都要有？

33：13 - 港股收市市況速報 恒指有上升動力、回整後有望挑戰23000點

35：19 - 觀眾問股：FI二南方恒指 （07500） 、FI二南方科指 （07552） 值博？甚麽價位買入？

36：35 - 潛力股推介：中國財險 （02328）

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