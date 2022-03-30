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【ET講股通】孫運喜：保歷加啟示（附time code）

股市 17:10 2022/03/30

分享：

俄烏局勢緩和利好港股，港股期結日高開174點，收復兩萬二，恒生指數半日升253點，尾市升幅再擴大，收市升304點，恒指收報22232點，成交1554億元。快手 （01024） 高開倒跌逾6%；內房股報復式反彈，融創 （01918） 飆升18%；恒大汽車 （00708） 跌逾一成。恒指保歷加通道有啟示？港股後市點睇？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
01：03 - 港股今日市況速覽    內房股造好領市
01：25 - 科技股、內銀股齊升領市
02：20 - 俄烏簽和約    歐洲股市、美股向好見升勢帶動恒指升
03：37 - 恒指上望22423點有阻力    升穿或可試23000點
04：39 - 留意今日恒指結算    升市或有人為因素
04：52 - 俄羅斯、烏克蘭協議不軍事化    兩個拉鋸點令和談未必一帆風順
07：02 - 俄烏局勢預測：料「傾下又打下」  大致料向好
07：45 - 美國現孳息曲線倒掛   市場對經濟衰退憂慮升溫
08：49 - 美股為熊市反彈    走勢或反覆拖累港股
10：40 - 觀眾問股：新特能源 （01799） 19.35元買入   請問還有上升空間嗎？
14：26 - 觀眾問股：栢能 （01263） 走勢似頭肩底？  咩價位可以買入？
16：58 - 觀眾問股：金沙 （01928） 可上望咩位？
19：50 - 觀眾問股：想部署疫後收息股點揀？  太古地產 （01972） 定冠君產業信託 （02778）
23：33 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 27元買入未收過息    現價止賺定繼續揸？
26：12 - 觀眾問股：中石化 （00386） 8元重貨持有4年    現撈底加注好嗎？有機會返家鄉？
28：58 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） vs 中銀香港 （02388） 點揀？還是兩隻都要有？
33：13 - 港股收市市況速報    恒指有上升動力、回整後有望挑戰23000點
35：19 - 觀眾問股：FI二南方恒指 （07500） 、FI二南方科指 （07552） 值博？甚麽價位買入？
36：35 - 潛力股推介：中國財險 （02328）

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即收看→https：//video.hket.com/video/3217214

---

*業績期步入尾聲 港股反彈已完？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析最新買賣部署*→【按此速睇 - 附time code】

*強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署*

欄名 : ET講股通

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