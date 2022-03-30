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【互聯網監管】網信辦等三部門：規範網絡直播營利行為　不得通過自我打賞等方式吸引流量

股市 15:44 2022/03/30

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【互聯網監管】網信辦等三部門：規範網絡直播營利行為　不得通過自我打賞等方式吸引流量

網信辦等三部門宣布，要加強網絡直播銷售產品質量安全監管，不得通過自我打賞等方式吸引流量，又要規範稅收服務和徵繳，打擊涉稅違法犯罪行為。

為進一步規範網絡直播營利行為，促進網絡直播行業規範健康發展，國家網信辦、國家稅務總局、市監局聯合製定了《關於進一步規範網絡直播營利行為促進行業健康發展的意見》（下稱《意見》）。

《意見》要求網絡直播平台更好落實管理主體責任，加強網絡直播賬號註冊管理。網絡直播平台應當每半年向所在地省級網信部門、主管稅務機關報送存在網絡直播營利行為的網絡直播發布者個人身份、直播賬號、網絡暱稱、取酬賬戶、收入類型及營利情況等信息。

同時《意見》又規範網絡直播營銷行為，網絡直播平台和網絡直播發布者銷售商品或者提供服務，採用價格比較方式開展促銷活動的，應以文字形式顯著標明銷售價格、被比較價格及含義。不得通過造謠、虛假營銷宣傳、自我打賞等方式吸引流量、炒作熱度，誘導消費者打賞和購買商品。

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編輯：姚卓然

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