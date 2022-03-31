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【業績｜電訊股】中通服未能止瀉再跌6%　全年多賺2.5%至31.57億人幣、派末期及特別息共0.1732元（第二版）

股市 10:05 2022/03/31

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中通服全年多賺2.5%至31.57億　派末期及特別息共0.1732元人幣

中國通信服務 （00552） 公布去年全年業績，全年經營收入達1339.91億元（人民幣，下同），按年增長9.2%；期內股東應佔利潤為31.57億元，按年增長2.5%；派發末期息0.1641元人民幣，按年增長22.9%，以及派發特別股息0.0091元，全年合計派息0.1732元，按年增長8.1%。

中通服繼昨日跌7.4%後，今日仍未止瀉，現再挫6.4%，報3.64元，兩日累跌13.3%。

總裁黃曉慶：短期內公司毛利率趨穩定 長遠可見毛利率回升

中國通信服務經調整純利為32.47億元，按年增長5.4%；毛利率下跌幅度有所趨緩，較2020年同期下降0.2個百分點。公司指，年內已經更嚴格篩選高毛利率項目，在業務發展速度與質量上做出平衡，並且通過優化考核體系，引導下屬企業向高毛利率項目拓展。

公司執行董事兼總裁黃曉慶表示，隨著公司在新市場佈局逐步到位，高價值客戶喝業務佔比將逐步提高，若以2021年下半年的毛利率情況來看，未來一段時間公司的毛利率將持續穩定，在長遠甚至可以看見毛利率回升。

中通服表示，隨著公司在數字經濟、智慧社會以及新基建領域佈局的逐步到位，預計高價值的業務佔比會逐步提高，國內非運營商集客市場毛利率會趨於穩定，甚至在未來能有進一步提升的空間，帶動整體毛利率表現。

料2022年整體收入維持高位數增長 數字經濟驅動力較強

執行副總裁梁世平指，預計中通服在2022年整體的收入將維持高位數增長，當中，運營商市場與2021年類似，維持平穩發展。集客市場方面，國家數字經濟、包括數字基建對公司驅動力還是比較強，可保持雙位數成長水平。

他又指，2022年公司在運營商市場的資本開支將保持相對平穩，而運營商的經營開支回持續增加，因其在產業數字化DICT方面服務的需求也增加比較快，整體而言，相信2022年來自運營商方面的資本開支增速將與2021年相當。

（第二版增加管理層回應）

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

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【業績｜電訊股】中國電信柯瑞文：力爭今年收入利潤保持兩位數增長　去年多賺24.5%息0.17元人幣　今年起派中期息（第二版）

港股 經濟 派息 營收 純利 中國通信服務（00552）

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