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【新股IPO】ARM計劃將ARM China股份轉移至軟銀旗下　加快ARM上市步伐

股市 15:36 2022/03/30

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【新股IPO】ARM計劃將ARM China股份轉移至軟銀旗下　加快ARM上市步伐

軟銀集團SoftBank（日：9984）將英國芯片業務ARM出售予英偉達Nvidia（美：NVDA）交易告吹後，孫正義表示要將ARM上市。外電引述消息報道，ARM計劃將中國合資公司ARM China的股份轉移至軟銀集團的一間特殊目的公司，以加快ARM的上市步伐。

若轉換成功 ARM無需審計ARM China

報道指，若股份轉讓成功，ARM China將通過牌照協議與ARM連結，而非像現時般由ARM持有ARM China約47.3%股權。ARM可繼續從ARM China取得牌照收入，但無需審計ARM China的財務狀況。

英國芯片商Arm 計劃全球裁員最多15%　料數百人受影響【下一頁】

軟銀計劃安排ARM在明年3月前在納斯達克上市，估值或達600億美元。不過，過去兩年ARM一直未能為佔其收入約五分一的ARM China進行審計，或成為ARM上市的最大障礙。

ARM China於2020年6月爆發控制權之爭，行政總裁吳雄昂（Allen Wu）雖遭ARM董事會免職，但他拒絕離職，至今仍保持行政總裁之位。早前吳雄昂已通過其控股公司，對ARM China提出三項法律訴訟，或影響ARM上市之路。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

相關文章：【ARM上市】ARM據報將考慮所有的上市選擇　目前還在初步研討階段

相關文章：【NVDA】軟銀出售Arm予Nvidia告吹、分手費近百億　孫正義：明年3月前分拆美國上市（第二版）

美股 輝達（Nvidia，美：NVDA） 晶片 英國 NVIDIA 審計 Softbank IPO

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