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【烏克蘭戰爭】烏促簽安全保證條約 保證國可軍事援助

環球政治 15:37 2022/03/30

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俄烏代表團周二（29日）於土耳其的新一輪和談取得實質進展。烏克蘭代表要求簽署安全保證條約，並提出需包含類似《北約憲章》的集體安全保證條款，讓保證國在烏克蘭遇襲時有義務向烏提供軍事援助。

【烏克蘭戰爭】波蘭不等歐盟批准 宣布禁俄煤炭進口 【下一頁】

國際文傳通訊社（Interfax）報道，烏方談判代表David Arakhamia在和談後的記者會上，提出簽署新國際安全保證條約的要求。

他表示烏克蘭堅持應由所有安全保證國簽署條約及確認，以免重蹈《布達佩斯安全保障備忘錄》覆轍。

烏克蘭更提議新安全保證條約應包括類似《北約憲章》第5條條款，應包含條款確保保證國在烏克蘭發生襲擊時，有義務向烏克蘭提供軍事援助。

他又指北約現時沒有限制磋商次數，當有問題發生時磋商過程隨時持續一年。烏克蘭建議安全保證條約應限制磋商時間，而保證國需承諾在磋商後的3日內合法向烏提供軍事援助、武裝部隊、武器或封鎖領空。

烏克蘭建議聯合國安理會成員國成為保證國，特別是中國、美國、英國、法國、德國、加拿大、意大利、波蘭、以色列及土耳其，而且讓其他有意加入的國家也能成為保證國。

據悉，新安全保證條約將不適用於克里米亞、頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）地區。而且條約將規定所有保證國需反對及阻止烏克蘭加入歐盟。

歐盟4國驅逐43名俄外交官 俄反制波羅的海3國 【下一頁】

David Arakhamia指烏克蘭正與多國進行官方溝通，其中很多國家都有興趣成為保證國。一些國家更已經初步同意。

俄羅斯首席談判代表Vladimir Medinsky形容周二談判具有建設性，指俄方收到了烏克蘭明確表達的立場，會考慮將其納入協議。

他更指如談判順利，兩國總統會晤可能會與和約草簽過程同時進行。

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責任編輯：鄭錦玲

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