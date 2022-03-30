【交通運輸】運輸署逐步恢復公共服務 牌照及駕駛考試服務調整一覽

為配合政府逐步恢復公共服務，運輸署於三月二十九宣佈，其轄下的牌照及駕駛考試服務將有序地作出調整，本文將整合相關服務的調整細節。

1.牌照及相關服務

運輸署轄下各牌照事務處、公共車輛分組、車輛記錄辦事處、駕駛執照記錄辦事處、違例駕駛記分辦事處及過境服務分組將由四月二十一日起全面恢復即時申請的櫃位服務，處理各種牌照及相關服務的申請。



運輸署預計在恢復即時申請的櫃位服務時，櫃位服務輪候時間會較長，希望已遞交申請或需要輪候櫃位服務的巿民耐心等候及諒解。各牌照辦事處屆時亦會因應情況加強人流控制，請巿民積極配合現場工作人員的指示。同時，運輸署呼籲市民可考慮使用網上預約服務，或利用設置於各牌照事務處的投遞箱、郵寄或經網上遞交申請，以減少在牌照事務處內人群聚集及等候時間。

【電費補貼】政府6月起分12期發放電費補貼 共1,000元有效期2年半【下一頁】

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

2.駕駛考試服務

現時電單車駕駛考試（路試）正如常舉行。運輸署將由四月十九日起，恢復所有車輛種類的駕駛考試（路試）服務。已預約於四月十九日或之後進行有關路試的考生，請按考試排期信內所訂明的考試日期、時間及駕駛考試中心應考。此外，駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務將於五月六日恢復。因駕駛考試（路試及筆試）服務暫停而未能進行考試的考生，將會陸續獲個別通知其新訂的考試日期。

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

3.駕駛考試排期服務

運輸署將於五月六日起恢復駕駛考試排期服務（包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務）。在駕駛考試排期服務暫停期間，考生如需遞交延期／暫時取消駕駛考試或更改考試地區的申請，可於駕駛考試排期服務恢復後的兩星期內向駕駛考試排期事務處補交有關申請。

【消費情報】OMEGA x Swatch聯名系列手錶炒風未止？原價2,100元拍賣網仍高見6.8萬元天價【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱