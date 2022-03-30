【有相睇】準新人睇樓兩年　終遇心儀高層海景戶　709萬甜蜜入伙馬鞍山中心

買樓考慮因素多，不少人都希望單位望開揚景致提高生活質素，靚海景更是難求。最近有準新人睇樓兩年，終於被馬鞍山中心一個單位景色吸引，入市作婚後新居之用。

單位圖片（由代理提供）

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美聯物業陳少鴻表示，成交單位為馬鞍山中心4座高層B室，兩房間隔，實用面積375平方呎，享西北全海景，屬市場罕有放盤。代理指，買家為準新人，睇樓後被單位景觀所吸引，打算將單位作爲兩人結婚後的居所。雙方經過議價之後，同意由叫價750萬元減價約5.5%至709萬元成交，實用呎價18,907元。據悉，這對新人來自外區，已經睇樓2年以物色心儀安樂窩。

據了解，原業主於約2009年5月以約200萬元購入，持貨約13年帳面獲利509萬元，物業升值2.5倍。

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