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【有相睇】持貨不足3年要錢唔要貨　連稅實蝕逾百萬急拋售　維景灣畔全海景戶938萬沽

股樓投資 15:29 2022/03/30

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疫情回穩，樓市氣氛也好轉，多數業主態度轉硬之際，卻有人急着沽貨，「要錢唔要貨」之下，寧蝕印花稅也要賣樓套現，料實蝕逾100萬元離場。利嘉閣趙洛民表示，維景灣畔2座52樓E室，單位實用面積516平方呎，屬兩房連梗廚間隔，望全海景。單位新近以938萬元成交，實用呎價18,178元。

單位圖片（由代理提供）

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同場加映︰【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

由代理提供的單位相可見，單位保養狀態良好，望海景，開揚光猛。趙洛民指，原業主於2019年10月以948萬元買入單位，業主持貨約2年半，帳面蝕讓10萬元。他續指，業主急於套現之下，不願再多等半年，因持貨未滿3年，故賣樓要支付樓價10%印花稅，涉資93.8萬元。連稅項及其他使費計，料業主實蝕逾102.8萬元離場。

同場加映︰【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

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撰文 : 謝昕蕎

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