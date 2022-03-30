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【機迷熱話】《薩爾達傳說：曠野之息》 續作　推遲至2023年春季發布

科技 16:15 2022/03/30

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原定於今年推出的《薩爾達傳說：曠野之息》 續作，將推遲至2023年春季。（任天堂YouTube影片截圖）

任天堂（Nintendo）Switch遊戲《薩爾達傳說：曠野之息》大受玩家歡迎，外界一直期待續作的推出。惟任天堂昨（29日）宣布，原定於今年推出的《薩爾達傳說：曠野之息》 續作，將推遲至2023年春季。

任天堂發布官方影片說明《塞爾達傳說》續作的製作進度，製作人青沼英二在影片中宣布，公司決定稍微延長遊戲的開發時間，預計於明年春季發售，並向期待玩新遊戲的用戶道歉。

【職場規劃】LinkedIn推Career Pathfinder系統　為求職者規劃職業教育路徑

該影片亦簡介了遊戲的玩法，此次的冒險將由地上世界延伸至天空進行。影片中，遊戲角色林克（Link）手持的大師之劍產生變化，意味他或擁有新的技能。

料《艾爾登法環》成今年最佳遊戲　月中銷量突破56億元

外媒《Engadget》估計，隨著《曠野之息》續作延後，《艾爾登法環》（Elden Ring）或成為年度最佳遊戲。該款黑暗奇幻世界動作RPG遊戲，靠著高難度的挑戰吸引著玩家們，自2月25日發售以來，在遊戲圈的熱度就一直久居不下，更屢次刷新銷售記錄。

【iPhone維修】傳蘋果推新措施　拒維修已報失或被盜iPhone

據日本電子遊戲發行商萬代南夢宮遊戲（Bandai Namco）今月中宣布，截至《艾爾登法環》發行第18天，包含數碼版、Steam下載量在內，全球累計出貨量已突破1,200萬，日本累計出貨量超過100萬。而有「遊戲界奧斯卡」之稱The Game Awards（TGA）創辦人兼主持人Geoff Keighley更表示，該銷量反映《艾爾登法環》總收入至少7.2億美元（約56.4億港元）。

【蘋果失靈】Apple Watch Series 7更新watchOS 8.5後　無法進行快速充電

責任編輯：吳嘉雯

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

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