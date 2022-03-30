【新股IPO】喜馬拉雅再度申請來港上市 擬採用同股不同權形式

內地最大網上音頻平台喜馬拉雅再度遞交來港上市申請，且是次計劃以同股不同權(WVR)形式上市，聯席保薦人為高盛、摩根士丹利及中金。喜馬拉雅本來於去年曾計劃赴美上市，惟後來轉投港股市場。

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根據喜馬拉雅初步招股文件顯示，去年平均每月活躍用戶2.68億名，包括1.16億移動端用戶，和1.52億通過物聯網及其他開放平台的聽眾。2021年就在綫音頻收入而言，喜馬拉雅在內地在綫音頻行業市場份額28%。

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不過公司目前仍處於虧損，2019年至2021年度虧損分別為19.25億元、28.82億元及51.06億元人民幣。此外，喜馬拉雅戰略投資者包括騰訊（00700）、閱文（00772）、百度（09888）、小米（01810）等。

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記者：張以正