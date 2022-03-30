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【人力資源】面對企業管治新形勢？　人力資源部3招強化管理能力

商業 15:16 2022/03/30

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疫情發展至今，就業市場出現大辭職潮（Great Resignation），企業面對人才招聘困難等問題，各行業人力資源部門正面對重大挑戰，部門主管需要在新常態工作模式下，與員工進行協調，跟上市場變化以解決人力資源管理問題。

【職場文化】重設工作環境　助員工回辦公室

據Times Professional Learning人力資源總監Brillian SK表示，人力資源的角色正在不斷變化，該部門人員需對人才管理策略、員工敬業度、人力監管、員工培訓、企業發展及健康規劃等進行策略調整，通過下列3招技巧，Brillian SK認為有助提升人力資源管理效果。

1.主動聆聽：人力資源是管理者與員工之間的橋樑，在混合工作模式期間，員工在家工作難以將信息準確發放，因此人力資源陳述及聆聽技巧尤為重要，人力資源人員需主動聆聽管理人及員工的信息，而不是只把管理人信息下達至員工，部門員工要積極培養聆聽溝通技巧，通過關注與回應，建立管理人與員工間的互信，以開放的態度讓企業管理層在問題爆發前可及時了解及解決問題。  

2.具備批判性思維：人力資源專業人才需具備批判性及客觀的思考能力，以理性及合理的方式去分析評估每項事情，由於人力資源部門日常需處理大量數據、公司管理政策及員工薪酬等必要工作，該部門管理人更應以客觀及多角度方式去看待每件事情並客觀處理，降低因狹隘思維造成不必要的風險，才可將管理人的決策準確下達。

【香港工資】去年12月港人工資微升　不敵物價未反映最新疫情

3.促進包容度：全球正面對健康危機、經濟不確定及社會快速轉變等情勢，培養同理心能成為人力資源管理的重要環節。報告指，去年美國工作場所內人員同理心狀態調查顯示，77%的員工及84%的CEO認為同理心可帶來更佳的業務表現。

所以，Brillian SK認為，善解人意的人力資源管理，能夠鼓動員工及管理層間協作效能，也能促進辦公室的包容性及多樣性，更可成為解決衝突的工具，讓員工感受到認同和尊重。然而每個人力資源人員除具備勞動法、管理理論和實踐等專業知識外，管理人也需尋求及掌握上述技能的專業人才，讓企業人力管理達致更佳成效。

責任編輯：向頌勤

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