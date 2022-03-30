  • 25°C
香港時間 : 2022330日 (三) 15:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場規劃】LinkedIn推Career Pathfinder系統　為求職者規劃職業教育路徑

科技 15:03 2022/03/30

分享：

為協助用戶職業發展，LinkedIn宣布推出Career Pathfinder系統，替用戶尋找專業的職業教育課程。（LinkedIn官網截圖）

理想的職場規劃需要遁序漸進，透過了解該職業的要求，從而學習相應的工作技能。為協助用戶職業發展，LinkedIn宣布推出Career Pathfinder系統，替用戶尋找專業的職業教育課程，增強自身的工作技能。

【求職Tips】LinkedIn新增「Future of Skills」數據工具　助掌握最新職業技能趨勢

LinkedIn表示，該Career Pathfinder系統提供簡單方法，讓更多用戶參與提高工作技能和發展新角色的機會。同時亦希望通過課程認證來突出用戶的工作技能，確保其個人資料中列出的能力，與想在LinkedIn中申請的職位要求匹配。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

首先，用戶透過回答Career Pathfinder系統上的問題，以了解用戶在未來6個月內想要實現的專業目標。完成答題後，Pathfinder就會進行分析，並展示出你要達成這目標的學習途徑，包括概述你需要學習的課程內容重點及相關的專家導師資料。然後可點擊進入LinkedIn Learning，開始一系列的學習課程。

【LinkedIn】LinkedIn推全新Podcast Network　邀專家提供職業導向小貼士

60%僱主從技能數據     審查求職者技能

LinkedIn還指出，僱主愈來愈依賴其專業技能數據來評估潛在的求職者：「LinkedIn上有40%僱主會從求職者的技能，來作為招聘的重要因素，這比例按年增長了20%。而透過技能數據來審查求職者技能的招聘者，更是高達60%。」

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網絡安全】電郵威脅風險水平高　82%企業過去半年曾遭釣魚攻擊
2022/01/19
【網絡安全】電郵威脅風險水平高　82%企業過去半年曾遭釣魚攻擊
【NFT】擬進軍虛擬世界　迪士尼招聘NFT專家
2022/02/03
【NFT】擬進軍虛擬世界　迪士尼招聘NFT專家
【網絡安全】搵工要小心！　假冒LinkedIn詐騙電郵數目大增232%
2022/02/17
【網絡安全】搵工要小心！　假冒LinkedIn詐騙電郵數目大增232%
【Clubhouse】實時語音聊天市場競爭大？　Clubhouse新增文字聊天功能
2022/02/25
【Clubhouse】實時語音聊天市場競爭大？　Clubhouse新增文字聊天功能

你可能感興趣

【網絡安全】電郵威脅風險水平高　82%企業過去半年曾遭釣魚攻擊
18:59 2022/01/19
【網絡安全】電郵威脅風險水平高　82%企業過去半年曾遭釣魚攻擊
【NFT】擬進軍虛擬世界　迪士尼招聘NFT專家
12:15 2022/02/03
【NFT】擬進軍虛擬世界　迪士尼招聘NFT專家
【網絡安全】搵工要小心！　假冒LinkedIn詐騙電郵數目大增232%
13:01 2022/02/17
【網絡安全】搵工要小心！　假冒LinkedIn詐騙電郵數目大增232%
Linkedin 職涯規劃 職業生涯 職場文化 求職攻略 求職招聘 職位招聘 創業

下一篇文章

【iPhone維修】傳蘋果推新措施　拒維修已報失或被盜iPhone
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【智能顯示屏】三星推出M8 4K智能顯示屏　配備磁性無線網絡鏡頭
【智能顯示屏】三星推出M8 4K智能顯示屏　配備磁性無線網絡鏡頭
【元宇宙】微軟高層呼籲　應先為元宇宙建立安全機制
【元宇宙】微軟高層呼籲　應先為元宇宙建立安全機制
【俄烏戰爭】烏克蘭最大網絡供應商遭網絡攻擊　連線服務較戰前下降13%
【俄烏戰爭】烏克蘭最大網絡供應商遭網絡攻擊　連線服務較戰前下降13%
【改朝換代】Google Hangouts App已下架　Google Chat勢成替代品？
【改朝換代】Google Hangouts App已下架　Google Chat勢成替代品？
【WhatsApp】網絡安全專家：歐盟數位市場法　將損害WhatsApp加密
【WhatsApp】網絡安全專家：歐盟數位市場法　將損害WhatsApp加密
【網絡勒索】利用暗網洩漏個人敏感資料　勒索個案、金額創新高
【網絡勒索】利用暗網洩漏個人敏感資料　勒索個案、金額創新高
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款