【職場規劃】LinkedIn推Career Pathfinder系統　為求職者規劃職業教育路徑

▲ 為協助用戶職業發展，LinkedIn宣布推出Career Pathfinder系統，替用戶尋找專業的職業教育課程。（LinkedIn官網截圖）

理想的職場規劃需要遁序漸進，透過了解該職業的要求，從而學習相應的工作技能。為協助用戶職業發展，LinkedIn宣布推出Career Pathfinder系統，替用戶尋找專業的職業教育課程，增強自身的工作技能。

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LinkedIn表示，該Career Pathfinder系統提供簡單方法，讓更多用戶參與提高工作技能和發展新角色的機會。同時亦希望通過課程認證來突出用戶的工作技能，確保其個人資料中列出的能力，與想在LinkedIn中申請的職位要求匹配。

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首先，用戶透過回答Career Pathfinder系統上的問題，以了解用戶在未來6個月內想要實現的專業目標。完成答題後，Pathfinder就會進行分析，並展示出你要達成這目標的學習途徑，包括概述你需要學習的課程內容重點及相關的專家導師資料。然後可點擊進入LinkedIn Learning，開始一系列的學習課程。

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60%僱主從技能數據 審查求職者技能

LinkedIn還指出，僱主愈來愈依賴其專業技能數據來評估潛在的求職者：「LinkedIn上有40%僱主會從求職者的技能，來作為招聘的重要因素，這比例按年增長了20%。而透過技能數據來審查求職者技能的招聘者，更是高達60%。」

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責任編輯：陳卓賢