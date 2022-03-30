  • 25°C
香港時間 : 2022330日 (三) 15:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】恒隆在銅鑼灣恒隆中心應用C-POLAR空氣過濾器　尖沙咀格蘭中心和旺角雅蘭中心4月完成工裝

股市 14:53 2022/03/30

分享：

【第五波疫情】恒隆在銅鑼灣恒隆中心應用C-POLAR空氣過濾器　尖沙咀格蘭中心和旺角雅蘭中心4月完成工裝

恒隆地產 （00101） 公布，成為香港首批應用C-POLAR空氣過濾器的商業機構，有關空氣過濾器已通過多個海外實驗室的測試，證明有效在5分鐘內捕獲和殺滅經空氣傳播的病毒和細菌，包括新型冠狀病毒，目前已在銅鑼灣恒隆中心內的醫務中心樓層完成安裝。恒隆現正於尖沙咀格蘭中心和旺角雅蘭中心進行安裝，並將於4月初完成整個安裝工程。

恒隆陳啟宗：政府考慮不周令防疫政策事倍功半　香港與世隔絕損失巨大【下一頁】

C-POLAR空氣過濾器是由一家於2020年成立的香港生物科技初創公司研發，針對病毒和細菌的負電荷特性，C-POLAR空氣過濾器利用極性，在高速氣流中及在短接觸時間內捕獲和殺滅病毒和細菌。該技術無需外接電源便能獨立運作，不會產生化學消耗亦不含毒性，對人體無害。

C-POLAR空氣過濾技術已獲多個醫療機構採用，包括英國國民保健署（NHS）亦應用此技術生產 N99呼吸器供醫務人員使用。恒隆是香港首批應用C-POLAR 空氣過濾器於營運項目的商業機構。

**強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署**

相關文章：【恒隆業績】恒隆盧韋柏：港商場有加租空間　第五波疫情對本港零售有較大影響

相關文章：【清零政策】恒隆陳啟宗：香港「清零」很難　　Omicron似流感、可研究改變防疫政策的可能性

港股 疫情 恒隆中心Hang Lung Center 雅蘭中心 格蘭中心 冠狀病毒 生物科技 恒隆 恒隆地產（00101）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行報告】高盛料2022至2025年本港樓價每年跌5%　看好兩隻本港地產股（附各股目標價）
【大行報告】高盛料2022至2025年本港樓價每年跌5%　看好兩隻本港地產股（附各股目標價）
【港股ADR+夜期】俄烏傳好消息、騰訊美團ADR高3%　夜期抽升268點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】俄烏傳好消息、騰訊美團ADR高3%　夜期抽升268點（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】國泰航空避飛俄羅斯領空　紐約抵港航班成世界最長民航線、達1.66萬公里
【烏克蘭戰爭】國泰航空避飛俄羅斯領空　紐約抵港航班成世界最長民航線、達1.66萬公里
【美股期貨】道指期貨跌87點，納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌87點，納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【業績｜內銀股】中行去年淨利潤增長12.3%　派息22.1分、股息率達8.85厘
【業績｜內銀股】中行去年淨利潤增長12.3%　派息22.1分、股息率達8.85厘
【盈富基金2800】恒生投資取代道富環球成盈富基金新經理人、第三季完成交接　金管局：恒生接任後會大幅下調管理費（第四版）
【盈富基金2800】恒生投資取代道富環球成盈富基金新經理人、第三季完成交接　金管局：恒生接任後會大幅下調管理費（第四版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款