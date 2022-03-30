▲ 【第五波疫情】恒隆在銅鑼灣恒隆中心應用C-POLAR空氣過濾器 尖沙咀格蘭中心和旺角雅蘭中心4月完成工裝

恒隆地產 （00101） 公布，成為香港首批應用C-POLAR空氣過濾器的商業機構，有關空氣過濾器已通過多個海外實驗室的測試，證明有效在5分鐘內捕獲和殺滅經空氣傳播的病毒和細菌，包括新型冠狀病毒，目前已在銅鑼灣恒隆中心內的醫務中心樓層完成安裝。恒隆現正於尖沙咀格蘭中心和旺角雅蘭中心進行安裝，並將於4月初完成整個安裝工程。

C-POLAR空氣過濾器是由一家於2020年成立的香港生物科技初創公司研發，針對病毒和細菌的負電荷特性，C-POLAR空氣過濾器利用極性，在高速氣流中及在短接觸時間內捕獲和殺滅病毒和細菌。該技術無需外接電源便能獨立運作，不會產生化學消耗亦不含毒性，對人體無害。

C-POLAR空氣過濾技術已獲多個醫療機構採用，包括英國國民保健署（NHS）亦應用此技術生產 N99呼吸器供醫務人員使用。恒隆是香港首批應用C-POLAR 空氣過濾器於營運項目的商業機構。

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