【電費補貼】政府6月起分12期發放電費補貼 共1,000元有效期2年半

政府在新一份《財政預算案》提出，向每個合資格住宅用戶，提出為每個合資格住宅戶口，提供1,000元電費補貼。當局向立法會提交文件交代細節，指會由6月起，分12期向用戶發放補貼，補貼款額只可用作抵銷同一戶口帳單的電費，直至2024年年底。

政府提交立法會的文件表示，預計第一期補貼會在今年6月注入戶口。分12期向用戶發放補貼，首11個月每月首日會向用戶戶口注入80元，第12個月會注入120元。

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政府早前亦有推出電費紓緩計畫，用戶連續60個月每月獲發50元補貼，明年年底結束，當局亦將過往電費補貼計劃的限期，延長至2024年年底，並會按情況檢討是否需要再延長。

政府表示，待以往補貼計畫未用的補貼及電費紓緩計畫下發放的金額悉數用盡後，才會扣除新補貼計劃下的補貼，直至限期屆滿。

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責任編輯：龍紀瑩