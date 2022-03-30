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【俄烏局勢】俄烏和談現曙光 一眾停火受惠股應聲齊升

股樓投資 14:23 2022/03/30

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俄羅斯與烏克蘭的停火談判據報取得進展，市場避險情緒降溫，在當地設有工廠的企業股價應聲彈高。其中在俄國設有工廠的長城汽車（02333）及福耀玻璃（03606）分別最多升6.2%及6.8%，暫仍升5.4%及6.5%。

同場加映﹕【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

另外，在白羅斯有業務的吉利汽車（00175）股價一度升近7%，高見12.96元，最新報12.66元，仍升4.5%。去年淨利暴增3.2倍的俄鋁（00486）股價高見5.04元，曾急升近一成，最新報4.92元，升7.2%。

【中國平安 2318】 平安證券因樂視網財務造假案 擬被暫停保薦業務3個月 平保遭大和重申「沽售」兼削價【見下頁

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俄羅斯與烏克蘭停火現曙光，俄羅斯在周二（29日）的會議上承諾將大幅縮減在烏克蘭首都基輔與烏國北部地區的軍事行動，且不反對烏克蘭加入歐盟，而烏克蘭表示願意成為中立國與非核國以換取安全保障。

同場加映﹕【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

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記者：郭秀慧

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受惠股 港股 烏克蘭 福耀玻璃（03606） 俄鋁（00486） 吉利汽車（00175） 俄羅斯 長城汽車（02333）
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