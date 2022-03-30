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【內房股反彈】福州擬放寬樓市限購　多隻內房股急彈逾一成　綠地香港、融創飈逾兩成

股市 14:20 2022/03/30

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福州擬放寬樓市限購　多隻內房股急彈逾一成

近期多地鬆綁樓市政策，繼深圳傳出二手房參考價將上調3%至5%，內媒引述消息指，福州市放鬆限購政策，並在3月18日就接到市房管局相關通知，福建省住建廳稱，以福州市房管局發布的消息為準。內房股午後急彈，多隻股份升逾一成，綠地香港 （00337） 升逾26%，報1.74元，融創 （01918） 升逾21%，報4.96元。

時代中國 （01233） 升17.5%，報2.75元、世茂集團 （00813） 升17.5%，報4.44元、中國金茂 （00817） 升14.6%，報2.36元、合景泰富 （01813） 升13.3%，報3.41元、佳兆業 （01638） 升13.2%，報0.77元、、龍光 （03380） 升13.1%，報2.25元。新城發展 （01030） 、綠景中國 （00095） 、建業地產 （00832） 及融信中國 （03301） 也升逾一成。

福州市擬放寬予無本地戶籍者購房

據指，福州市不動產交易中心表示，即日起，將針對非五城區戶籍家庭（含港澳台）在福州五城區購房，無需提供近兩年內滿12個月醫社保或納稅證明或落戶，即可購買一套福州五城區144平方米以下的普通住宅，購買後該房屋仍受限售政策影響。此前，黑龍江哈爾濱市發布，擬廢止2018年加強房地產調控通知，稱已完成其階段性調控使命，當中包括實行區域性限售政策。

另外，交易商協會指，接受碧桂園 （02007） 、旭輝 （00884） 、龍湖 （00960） 、越秀 （00123） 的中票註冊，合計金額250億元人民幣。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

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港股 融信中國（03301） 新城發展（01030） 建業地產（00832） 中國金茂（00817） 世茂集團（00813） 綠地香港（00337） 碧桂園（02007）
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