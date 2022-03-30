【第五波疫情】新增確診個案稍回落　酒樓陸續籌備4月重開搶佔先機

▲ 正準備重開的酒樓包括富臨飯店、龍圖閣海鮮飯店及倫敦大酒樓等。（資料圖片）

近日本地新增確診數字稍微回落，日間街上人流漸增。有酒樓反映，近日生意突然由低位反彈5成；部分因第5波疫情休業的，亦正陸續準備重開。

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富臨：憂復甦曇花一現

由3月1日開始休業的富臨飯店，該企執行董事邱威廉透露，計劃將於4月15日重開。現時正籌備復業，包括為餐廳消毒、準備食材等。雖然停業至今近一個月，但他稱不時有顧客查詢何時重開，近期更陸續收到訂位預約、查詢4月復活節檔期。

然而，邱對復業前景有保留，他相信重開初期適逢復活節假期，料訂座、生意皆會「爆滿」。但他亦擔心生意「只是曇花一現」，加上未知疫情走勢，也憂慮確診數字反彈，變得難以規劃。

有餐廳生意反彈5成

龍圖集團合共有5間餐館，其中3間在第5波疫情維持正常營業。該集團負責人陳強透露，現在計劃兩間休業當中的餐館，包括龍圖閣海鮮飯店，最快將於4月初至4月中復業。他解釋，旗下餐館近日生意由谷底反彈，急升超過50%。訂座表現、消費氣氛亦優於預期2至3成，每人平均消費逾500至800元。

此外，倫敦大酒樓亦落實於4月1日重開，該店副總經理蘇萬誠表示，今日亦已有小量員工陸續到店上班，準備食材及為店舖消毒等。現階段主要是以點心為主，小菜的比重則較少。他又指，平時有不少熟客經過，亦會查詢何時重開，但對復業後的期望不算高，因仍有晚市堂食禁令、每枱人數限制等。

疫下維持正常營業的盛記酒家，昨日生意亦出現好轉，負責人何小姐透露，昨日營業額較疫情最嚴峻時回升2成，顧客亦較之前願意點菜，人均消費達100至200元。

臨近4月21日 成本恐急漲

不過，現時餐飲業未見「搶人潮」，有飲食從業員吳先生稱，近日亦沒發現「炒散」群組的兼職招募增加。但隨着同業陸續重開，人工、食材恐怕愈來愈貴。何指，食肆員工薪金海鮮價，各餐廳重開後，時薪或由65元升至75元，升幅達15%。

待市道復甦後，盛記酒家表示會增聘人手，員工由11人增至21人。惟她坦言預算有限、人手不足，原先應上班5小時的半日更，現亦要超時工作至6、7小時。

龍圖閣的陳強則指，現時安排人手、食材備貨方面，沒有太大困難。不過他亦擔心，隨着4月21日漸近，食肆陸續準備重開，各類成本或出現10至20%的升幅，但仍是可控制的範圍內。

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記者：葉泳珊