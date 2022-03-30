【職場熱話】 打工仔上班被投閒置散 悶到要上網消磨時間 害怕公司將要解僱自己

不知道身在職場的大家平日工作量又大不大呢？近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己平日上班十分空閒，一直無所事事，以至於要上討論區留言來消磨時間，然而他其他同事工作卻十分忙碌，不明白為什麼好像只有自己才如此有空，害怕下一個遭解僱的人便是自己，他因而向網民詢問有沒有人上班也是跟他一樣。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 你的人工包了你的恐懼感，你應該感恩可以在公司裏「耍廢」。」，「 如此好，真的讓人太羨慕了。」，另有人指，「 你既然如此害怕的話，可以考慮辭職。」。

另有網民指，「其實太空閒也是一件慘事，每天也要看著月曆，過了一天，然後又要想下一天要怎樣才能消磨時間，人生於是便無限輪迴。」。

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責任編輯：關海儀