【消費熱話】受父母寵愛錢任洗 每月零用1000電話書包用最新款 子女卻視一切為理所當然

不知道大家認不認為生在這個年代的小孩十分幸福，資源又十分豐富呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己的表弟妹仍是中學生，生於普通家庭，但資源卻十分豐富，其所用所穿的甚至比父母來得更貴更好，但樓主的表弟妹對此卻不以為然，最後樓主為現時小朋友能擁有如此多資源感到十分驚訝。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【職場熱話】男新人工作錯漏百出 女生細心沒手尾跟 港女嘆：沒對比就沒傷害 【下一頁】

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「社會進步自然富有，若家庭生育少，分分鐘還能有數層樓等他們接手。」，「因人而異，有人很有錢，也有人很貧窮。」，也有人指，「有些父母太過於縱容自己的子女了。」。

另有網民指，「願意在自己小朋友身上花錢不是很好嗎？」，「 現時這個甚麼也攀比的時代，真的是有錢才好生小孩。」。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀