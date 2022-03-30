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【股樓投資】畢業等於失業？ 京東B站發畢業通知代替解僱信 通知各項「畢業」事宜指引惹熱議

理財智慧 15:24 2022/03/30

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有不少行業在疫下因經濟不景而需裁員，早前繼騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）等多家大型集團傳出裁員消息後，近日微博熱傳圖片，京東（09618）、嗶哩嗶哩（09626）及莉莉絲決定裁員，並分別以「畢業須知」、「畢業日」、「優秀畢業生」等的字眼代替解僱，引起網民熱烈討論。

有網民分享出京東的「畢業須知」圖片，當中寫到：「畢業快樂！恭喜你從京東順利畢業！感謝一路相伴！」，同時也附上公積金的安排，而嗶哩嗶哩「畢業日」的圖片，則寫到關於各項事宜的指引，包括離職證明、勞動手冊及退工單的簽收及關於社保轉移的安排。

【職場熱話】擔任自僱藝術導師數年  港男月入僅1.6萬   欲轉文職不知如何是好 【下一頁

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網民亦分享出莉莉絲的信息截圖，當中稱遭解僱的員工為優秀畢業生，同時也寫出了所享有的褔利，包括「畢業」證書、同一職位兩年內回流免試用期、推廌人才專享通道獲福利等。

    點擊圖片放大
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圖片內容雖然未被證實，但經被網民瘋傳引起熱議，有些人指出，「 失業率正式成為歷史，內地以後只會有畢業率。」，「 又解決了一社會問題，太厲害了。」，另有人指，「 人家只不過是賺夠退休罷了。」。

【延伸閱讀】【網上招聘會】勞工處舉職場新機遇網上招聘會 提供超過2,500個職位空缺 3月30至31日期間招聘 【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
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另有網民笑稱，「 可以升學繼續讀」，「真的是畢業等於失業」，「 白事當喜事辦，真是太有特色了」。

【職場熱話】 受託買308元電子產品    打工仔欲收數     上司竟以108元午餐一筆勾銷  【下一頁

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責任編輯：關海儀

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畢業 裁員 京東（美：JD） 失業率 微博 騰訊

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