【烏克蘭戰爭】波蘭不等歐盟批准 宣布禁俄煤炭進口

歐洲多國持續減少倚賴俄羅斯能源，試圖減低俄羅斯在能源領域實施反制措施的影響。波蘭周二（29日）未等歐盟同意，已通過立法草案禁止進口俄羅斯煤炭。波蘭政府發言人指當局了解未得歐盟批准，率先禁止進口俄煤炭或存在法律問題，但強調波蘭已不能再等。

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波蘭政府發言人穆勒（Piotr Muller）宣布，波蘭內閣已通過立法草案禁止進口俄羅斯煤炭。他指波蘭海關官員會進行檢查，違者將面臨罰款。

歐盟國家必須得到歐盟所有成員國一致同意才可作出制裁，否則歐盟可能會懲罰單邊行動的成員國。

穆勒續指，波蘭政府意識到歐盟尚未批准行動，若擅自禁進口俄煤炭或存在法律問題。但他強調波蘭不希望俄羅斯煤炭產品繼續存在，指波蘭已無法等待所有歐盟成員國一致同意措施。

穆勒更表示，波蘭政府對歐盟至今仍未禁止進口俄能源感到遺憾。

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俄羅斯煤炭佔波蘭約兩成國內煤炭用量，2020年波蘭從俄羅斯進口約940萬噸煤炭。而俄羅斯天然氣及石油亦分別佔波蘭當地約5成及6成供應。

雖然俄能源對波蘭而言相當重要，但自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，波蘭一直呼籲歐盟制裁俄羅斯化石燃料，但未獲德國等成員國支持。波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）在上周歐盟領袖峰會亦表示，華沙幾乎可以立即禁止進口俄能源。

相反地，歐盟選擇逐步減少倚賴俄天然氣；其中德國上周宣布於今年底前停止購買俄羅斯石油、2024年中斷俄羅斯天然氣供應。

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責任編輯：郭麗明