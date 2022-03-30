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【新冠疫苗】美FDA批准打第4針 針對50歲或以上人士

環球社會熱點 14:39 2022/03/30

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新冠肺炎變種病毒Omicron亞變種BA.2漸成美國主流毒株，美國近期新增確診人數有所回升。美國食品及藥物管理局（FDA）宣布，批准50歲或以上人士接種第2針加強劑疫苗，料數百萬美國人合資格接種。FDA指，免疫系統弱者更可接種第5針。

Omicron BA.2成美國主流 佔逾半新增確診 【下一頁】

FDA周二（29日）批准50歲以上人士，接種輝瑞（Pfizer）或Moderna疫苗作第二劑加強劑，美媒估計美國將有數百萬人合資格接種第4針。FDA建議，民眾接種第3針後應最少相隔4個月，再接種第4針。

美國監管機構僅建議免疫系統衰弱人士接種第4針疫苗。FDA周二表示，上述高危群體更可額外接種第5針疫苗。FDA公布消息數小時後，美國疾控中心（CDC）建議合資格民眾可選擇接種，但未敦促該批人士立即預約接種。

部分人接種新冠疫苗後聽力受損 世衛宣布調查 【下一頁】

英國、加拿大及美國等國認為，接種加強劑有助預防Omicron確診激增後，湧現大量重症及死亡個案。

輝瑞本月已向美國監管機構申請授權長者接種第4針，並引用以色列數據指可令民眾受益。Moderna則申請授權所有成人接種第4針。

Our World in Data數據顯示，截至周日（27日），美國66%人口已經完成疫苗接種，29.5%人口已接種第3針。

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責任編輯：李俊儀

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