【異動股】藍月亮去年純利跌22% 末期息增1倍至13.8仙 股價一度升近15%

藍月亮集團（06993）去年少賺近兩成三，但派息大增1倍至13.8仙，刺激股價曾升近15%，高見5.56元，最新報5.5元，仍升13.6%。

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藍月亮公布2021年度業績，收益76億元，按年增加8.6%；毛利44.4億元，下跌1.7%。股東應佔溢利按年減少22.5%，至10.1億元，每股盈利17.49仙，末期息增1倍至13.8仙。

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期內，衣物清潔護理產品收入佔84%，按年升15%至64.6億元，為唯一錄得升幅業務；個人清潔護理產品按年跌近28%至6億元；家居清潔護理產品按年跌4.5%至5.4億元。

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對於內地爆發新一波疫情，藍月亮首席財務官兼公司秘書潘國樑表示，目前公司未有停產，但在銷售渠道方面有一定的影響，特別是綫下，在一些省份的運輸受到封城影響，而綫上下單正常。產品銷售方面，在疫情爆發期間，國內對消毒產品的需求上升，利好公司業務。

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記者：郭秀慧