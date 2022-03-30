▲ 【港股市場】許正宇：3月以來港股的日均成交量約1800億元 取消禁飛令是回應業界訴求

政府將於4月起放寬防疫措施，財政事務及庫務局局長許正宇表示，香港作為國際金融中心，政府在抗疫同時，都要致力維護及恢復內地及國際市場的聯繫，4月1日起取消9個國家的禁飛令及縮短抵港檢疫隔離等措施，就是回應業界的重點關注。

許正宇指，疫下香港金融市場穩定，投融資和交易市場活躍，3月以來港股的日均成交量約1800億元，滬深港通、北向通日均交易量均超過超過1000億人民幣和420億港元，高於去年第四季數字。

本港外滙儲備充足

他強調，儘管國際市場出現各種風險，包括科技股波動、俄烏戰爭、美國加息等，香港市場仍有強大韌性和穩健根基，外滙儲備充足，交易和支付方面沒有出現風險和系統性問題，政府會繼續密切監察市場發展，維護本港金融市場穩定。

許正宇又稱，香港已成全球第二大生物科技集資地，下一步希望吸引其他高新科技企業來港上市集資。

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