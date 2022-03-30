【異動股】快手去年業績好過市場預期 惟傳出內地為打賞直播主設每日上限 快手急彈後倒跌

快手（01024）去年經調整淨虧損按年擴大至188.5億元人民幣，但收入好過預期，股價今早（30日）曾升8.3%，高見85元，惟其後傳內地計劃加大直播行業監管消息，股價隨即掉頭下跌，最新報73.3元，跌6.6%，成交額46.6億元。

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據外媒引述知情人士報道，內地政府正起草新規，限制互聯網用戶在網絡打賞的每日支出金額，同時還計劃對播主每日可以從打賞中獲得的收入設定限額，並考慮對內容實施更嚴格的審查。報道指，具體措施仍在考慮之中，最終決定權在於中國國務院副總理劉鶴。

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快手昨日（29日）收市後公布去年業績，受綫上營銷及其他服務增長帶動，去年營業額按年升38%至810.8億元（人民幣，下同）；虧損收窄33%至780.7億元；每股虧損20.37元，按非國際財務報告準則計算的經調整淨虧損按年擴大1.4倍至188.5億元。毛利按年升近43%至340億元，毛利率按年升1.5個百分點至42%。上季快手應用的平均日活躍用戶（DAU）和平均月活躍用戶（MAU）分別創下3.2億及5.8億歷史新高，按年分別增長19.2%及21.5%。

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記者：郭秀慧