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【2022消費劵】海港城TODAY BEST OFFER活動 逾40品牌每日推限時限量快閃優惠

理財智慧 16:15 2022/03/30

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有消息指第二輪消費券最快於4月7日派發，本地大型商場亦陸續推出消費優惠。海港城宣布由即日起推出全新活動「TODAY BEST OFFER」，每日限時限量快閃驚喜優惠，當中包括買1送1、低至1折精選商品等。顧客只要掃描場內各處之「TODAY BEST OFFER」二維碼，即可獲得當日精選優惠詳情，即掃即享。每個優惠限時1天，數量有限，售完即止。

【青姐話】清明時節雨紛紛   港股幾時可翻身？

海港城「TODAY BEST OFFER」已有超過40個品牌參加，共搜羅逾70個不同優惠，大熱品牌包括AMOREPACIFIC、Jurlique、Aveda、 Sulwhasoo雪花秀、The history of Whoo、 Atelier Cologne、Chloé Atelier des Fleurs、JOYCE Beauty、 IPSA、CANVAS、M.A.C、MAKE UP FOR EVER、Marimekko、 ANTEPRIMA、Club Monaco、Hot Toys Rebel Base、OTO、National Geographic、Swarovski及Exclusivites等。按此可以瀏覽每周參與商戶詳情。

【延伸閱讀】【抗疫消費】海港城即日起推優惠券獎賞   一文看清賺盡最高58%回贈方法

此外，顧客亦可以參加海港城「REWARDING EVERY DAY」優惠券獎賞   逢周二及周日更可獲雙倍優惠券獎賞，最多可賺取15,000優惠券，優惠券可於超過350間海港城指定參與商戶使用，專享購物低至67折及餐飲半價優惠，當中不乏新加入的參與商戶，以及推出外賣餐單的新餐廳，按此可以瀏覽優惠券獎賞的詳情。

【中國平安 2318】大行予中國平安投資評級及目標價【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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