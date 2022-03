【2022消費劵】海港城TODAY BEST OFFER活動 逾40品牌每日推限時限量快閃優惠

有消息指第二輪消費券最快於4月7日派發,本地大型商場亦陸續推出消費優惠。海港城宣布由即日起推出全新活動「TODAY BEST OFFER」,每日限時限量快閃驚喜優惠,當中包括買1送1、低至1折精選商品等。顧客只要掃描場內各處之「TODAY BEST OFFER」二維碼,即可獲得當日精選優惠詳情,即掃即享。每個優惠限時1天,數量有限,售完即止。

海港城「TODAY BEST OFFER」已有超過40個品牌參加,共搜羅逾70個不同優惠,大熱品牌包括AMOREPACIFIC、Jurlique、Aveda、 Sulwhasoo雪花秀、The history of Whoo、 Atelier Cologne、Chloé Atelier des Fleurs、JOYCE Beauty、 IPSA、CANVAS、M.A.C、MAKE UP FOR EVER、Marimekko、 ANTEPRIMA、Club Monaco、Hot Toys Rebel Base、OTO、National Geographic、Swarovski及Exclusivites等。按此可以瀏覽每周參與商戶詳情。

此外,顧客亦可以參加海港城「REWARDING EVERY DAY」優惠券獎賞 逢周二及周日更可獲雙倍優惠券獎賞,最多可賺取15,000優惠券,優惠券可於超過350間海港城指定參與商戶使用,專享購物低至67折及餐飲半價優惠,當中不乏新加入的參與商戶,以及推出外賣餐單的新餐廳,按此可以瀏覽優惠券獎賞的詳情。

