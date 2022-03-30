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【業績】深圳國際午後升逾5%　去年盈利跌11%、末期息+特別息共派0.828港元、股息率達10厘

股市 15:11 2022/03/30

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【業績】深圳國際去年盈利跌11%　末期息+特別息共派0.828港元、股息率達10厘

深圳國際 （00152） 去年盈利跌11%至35.6億元，核心業務盈利則升47%至27億元，末期股息派0.125港元，特別股息0.703港元，每股股息合計為港幣0.828元，按年跌14%。

深圳國際午後走高，現升5.4%，報8.01元，現價股息率達10.3厘。

期內，集團總收入跌4.7%至185.4億元，撇除收費公路的建造服務收入為166.8億元，按年跌3%，而收費公路的建造服務收入跌17%至18.6億元。

物流業務收入已大致恢復至疫情前水平

去年物流業務收入已大致恢復至疫情前水平，其收入按年上升29%至23.7億元，其盈利按年增長近2倍至5.1億元。集團在全國共37個物流節點城市實現佈局，投入運營的項目增加至30個，總運營面積較去年同期增加 71 萬平方米達332萬平方米。

同時，集團持有約52%的附屬公司深圳高速公路 （00548） ，深圳高速實現收入約118.9億元，按年上升29%；集團應佔深圳高速盈利較去年同期上升77%至16.6億元。港口及相關服務業務的收入及股東應佔盈利分別較去年同期上升92%及19%至27.1億元及1.1億元。

另外，集團以約人民幣27.88億元的對價出售持有梅林關項目地塊的項目公司35.7%的股權，通過此舉提前釋放梅林關項目剩餘項目收益，本集團錄得稅前盈利約港幣47.71億元並帶來股東應佔盈利約港幣28.52億元。

集團在大灣區的其他城市土地獲取方面取得進展。今年2月及3月，集團成功競得分別位於佛山市南海區及順德區的倉儲建設用地，預計2個項目的計容建築面積合共超70萬平方米。集團將持續推動佛山、肇慶、珠海、中山等地項目用地獲取，持續做大、做優集團在大灣區的資產規模。

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編輯：姚卓然

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港股 疫情 深圳 運輸 大灣區 深圳國際（00152）

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