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歐盟4國驅逐43名俄外交官 俄反制波羅的海3國

環球社會熱點 13:36 2022/03/30

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俄羅斯入侵烏克蘭，歐美各國及俄羅斯互相驅逐外交官。荷蘭、比利時等歐盟4國宣布合共驅逐43名俄羅斯外交官，指他們涉嫌從事間諜活動。俄羅斯同日宣布反制裁波羅的海3國，驅逐3國合共10名外交官。

俄倡以盧布回購歐洲債券 或構成違約 【下一頁】

愛爾蘭、比利時、荷蘭及捷克周二（29日）宣布一項協調行動，合共驅逐43名俄羅斯外交官。英國天空新聞網（Sky News）引述2名歐洲消息官員指，該批被驅逐人士被指涉及烏克蘭戰爭的俄羅斯間諜機構行動。

歐盟國家本月內已驅逐過百名俄羅斯官員，但尚未有歐盟國家驅逐俄羅斯駐當地大使。

捷克僅驅逐1名俄羅斯外交官，但法新社（AFP）引述捷克官員指，被驅逐人為俄羅斯駐捷克副大使。捷克外交部在社交平台Twitter上表示，捷克正與盟友一起，削減俄羅斯在歐盟收集情報的能力。

荷蘭外交部證實，正驅逐17名俄羅斯外交官員，並指該批官員實際上以秘密身份收集情報。而比利時要求21名俄羅斯外交人員在兩周內離開，比利時外長Sophie Wilmès表示驅逐行動關乎國家安全。

俄稱削烏克蘭軍事行動 澤連斯基：我哋唔天真 【下一頁】

愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）表示，政府在收到情報官員安全建議後驅逐4名俄羅斯外交官。他指該批外交官行動不符合國際外交行為標準。俄羅斯駐都柏林大使館批評上述決定毫無根據，並指行動將令兩國關係進一步惡化。

俄羅斯同日宣布，驅逐波羅的海3國合共10名外交官員，包括愛沙尼亞及拉脫維亞各3名，立陶宛則有4名。俄羅斯外交部發表聲明表示，已召見3國大使告知行動，並指行動是作為3國早前協調行動驅逐俄羅斯外交官的回應。

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責任編輯：李俊儀

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