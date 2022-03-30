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特朗普叫俄羅斯總統普京做一件事 為狙擊拜登

環球政治 13:40 2022/03/30

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美國前總統特朗普接受美媒訪問，再提到現任美國總統拜登兒子亨特的商業交易。特朗普表示俄羅斯總統普京應知道亨特相關企業與俄羅斯女富豪有金錢往來的內情，要求普京披露真相。

【烏克蘭戰爭】俄倡以盧布回購歐洲債券 或構成違約 【下一頁】

2020年美國總統大選期間，亨特（Hunter Biden）送修電腦但並未付款及如期取回，電腦內的機密文件外洩，意外牽扯出涉及亨特的連串醜聞。

美國參議院同年9月發布的一份報告稱，與亨特有聯繫的企業曾收取前莫斯科市長遺孀、俄羅斯女富豪Elena Baturina的350萬美元（約2,730萬港元）電匯。

特朗普（Donald Trump）周二（29日）接受《Real America's Voice》專訪時表示：

所以依家我認為普京會知道呢個問題嘅答案，我覺得普京要公開（答案）。

（So now I would think Putin would know the answer to that, I think he should release it.）

俄稱削軍事行動 澤連斯基：我哋唔天真 【下一頁】

不過普京（Vladimir Putin）在2020年10月時表示，他不知道亨特和Elena Baturina之間有任何商業關係。

而特朗普在2016年美國總統大選期間，也曾經要求俄羅斯政府尋找及公開其民主黨對手希拉莉（Hillary Clinton）已刪除的電郵，被外界批評其支持外國干預美國選舉。

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責任編輯：鄭錦玲

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