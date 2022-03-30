▲ 【業績│水務股】北控水務去年純利略增0.3%至42億元 末期息減14%至6.7仙、股息率5.6厘

北控水務 （00371） 去年純利增加0.3%至41.96億元，息稅折舊攤銷前溢利增加8%至105.46億元，末期息減少14.1%至6.7仙。北控水務全年派息減少9.8%至15.7仙。以中午收報2.8元計，現價股息率5.6厘。

北控水務年內新項目每日總設計能力為396萬噸。由於項目到期等不同原因，集團於年內退出項目之每日設計能力合共為119.9萬噸。因此，年內每日總設計能力淨增加276.1萬噸。

污水及再生水處理服務及供水服務溢利齊升

污水及再生水處理服務溢利增長31%至37.7億元，供水服務溢利則升23%至47.78億元。水環境治理建造服務減少14%至23.92億元。

期內營業收入增加9.9%至278.8億元，由於水處理服務營業收入增加所致。毛利率由輕微下降1個百分點至37%。

內地污水及再生水處理服務毛利率下降2個百分點至58%，由於去年確認部份項目公司之一次性水處理服務收入，以及原材料（如化學品）成本上升所致。內地供水服務毛利率持平於48%，海外供水服務毛利率降2個百分點至34%。

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