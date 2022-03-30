  • 25°C
香港時間 : 2022330日 (三) 14:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone維修】傳蘋果推新措施　拒維修已報失或被盜iPhone

科技 13:35 2022/03/30

分享：

蘋果直銷店和蘋果授權經銷商將透過全球行動通訊系統協會（GSMA）提供的資料，拒絕維修已報失的iPhone。（法新社資料圖片）

往往有不少不法分子拾獲或盜取他人的手機設備後，都會拿去維修、「洗機」再轉賣，大賺一筆。為阻不法分子把被盜iPhone帶到蘋果（Apple）進行維修，蘋果直銷店和蘋果授權經銷商將透過全球行動通訊系統協會（GSMA）提供的資料，拒絕維修已報失的iPhone。

【蘋果失靈】Apple Watch Series 7更新watchOS 8.5後　無法進行快速充電

據悉，GSMA設備註冊表是一個全球數據庫，旨在讓客戶報失其被盜或丟失的電話。蘋果內部備忘錄表示，如果蘋果技術人員透過內部的MobileGenius或GSX系統發現，需維修的iPhone已標示為遺失，他們將拒絕為該設備進行維修。

【NFT】黑客入侵NFT遊戲Axie Infinity　盜取46億港元

另外，如果客戶在「尋找我的iPhone」中已標示設備為遺失狀態，而且要求維修的客戶又無法自行關閉「遺失模式」，維修人員亦有權拒絕維修該iPhone。

【數碼轉型】看準企業網銷痛點　港初創設一站式社交商務平台　

責任編輯：吳嘉雯

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【蘋果動向】蘋果與WiLAN和解　就無線技術簽訂專利許可協議
2022/03/23
【蘋果動向】蘋果與WiLAN和解　就無線技術簽訂專利許可協議
【蘋果動向】Apple擬推出iPhone硬件訂閱服務　穩定收入來源
2022/03/25
【蘋果動向】Apple擬推出iPhone硬件訂閱服務　穩定收入來源
【蘋果動向】蘋果367億元「綠色債券」支援　生產低碳鋁金屬iPhoneSE
2022/03/25
【蘋果動向】蘋果367億元「綠色債券」支援　生產低碳鋁金屬iPhoneSE
【蘋果動向】傳新iPad Pro將搭載M2芯片　今年秋季推出
2022/03/28
【蘋果動向】傳新iPad Pro將搭載M2芯片　今年秋季推出

你可能感興趣

【蘋果動向】蘋果與WiLAN和解　就無線技術簽訂專利許可協議
17:00 2022/03/23
【蘋果動向】蘋果與WiLAN和解　就無線技術簽訂專利許可協議
【蘋果動向】Apple擬推出iPhone硬件訂閱服務　穩定收入來源
11:00 2022/03/25
【蘋果動向】Apple擬推出iPhone硬件訂閱服務　穩定收入來源
【蘋果動向】蘋果367億元「綠色債券」支援　生產低碳鋁金屬iPhoneSE
18:00 2022/03/25
【蘋果動向】蘋果367億元「綠色債券」支援　生產低碳鋁金屬iPhoneSE
硬件 移動裝置 Apple iPhone 智能手機

下一篇文章

【Dyson】Dyson首個穿戴式空氣淨化裝置　具聽歌、阻擋細菌功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡勒索】利用暗網洩漏個人敏感資料　勒索個案、金額創新高
【網絡勒索】利用暗網洩漏個人敏感資料　勒索個案、金額創新高
【元宇宙】微軟高層呼籲　應先為元宇宙建立安全機制
【元宇宙】微軟高層呼籲　應先為元宇宙建立安全機制
【智能顯示屏】三星推出M8 4K智能顯示屏　配備磁性無線網絡鏡頭
【智能顯示屏】三星推出M8 4K智能顯示屏　配備磁性無線網絡鏡頭
【WhatsApp】網絡安全專家：歐盟數位市場法　將損害WhatsApp加密
【WhatsApp】網絡安全專家：歐盟數位市場法　將損害WhatsApp加密
【改朝換代】Google Hangouts App已下架　Google Chat勢成替代品？
【改朝換代】Google Hangouts App已下架　Google Chat勢成替代品？
【俄烏戰爭】烏克蘭最大網絡供應商遭網絡攻擊　連線服務較戰前下降13%
【俄烏戰爭】烏克蘭最大網絡供應商遭網絡攻擊　連線服務較戰前下降13%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款