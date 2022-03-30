【iPhone維修】傳蘋果推新措施　拒維修已報失或被盜iPhone

▲ 蘋果直銷店和蘋果授權經銷商將透過全球行動通訊系統協會（GSMA）提供的資料，拒絕維修已報失的iPhone。（法新社資料圖片）

往往有不少不法分子拾獲或盜取他人的手機設備後，都會拿去維修、「洗機」再轉賣，大賺一筆。為阻不法分子把被盜iPhone帶到蘋果（Apple）進行維修，蘋果直銷店和蘋果授權經銷商將透過全球行動通訊系統協會（GSMA）提供的資料，拒絕維修已報失的iPhone。

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據悉，GSMA設備註冊表是一個全球數據庫，旨在讓客戶報失其被盜或丟失的電話。蘋果內部備忘錄表示，如果蘋果技術人員透過內部的MobileGenius或GSX系統發現，需維修的iPhone已標示為遺失，他們將拒絕為該設備進行維修。

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另外，如果客戶在「尋找我的iPhone」中已標示設備為遺失狀態，而且要求維修的客戶又無法自行關閉「遺失模式」，維修人員亦有權拒絕維修該iPhone。

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責任編輯：吳嘉雯

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