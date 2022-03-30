【業績｜內房股】碧桂園去年核心淨利潤少賺近17%　末期息31.1分人幣　現價股息率逾6厘

▲ 碧桂園去年核心淨利潤少賺近17% 末期息31.1分人幣

碧桂園 （02007） 去年純利按年跌23.5%至268億元（人民幣，下同），剔除公允價值變動、匯兌淨損益等影響後，核心淨利潤為269.3億元，按年跌16.8%，擬派末期息10.12分，全年合計每股派息31.1分。碧桂園半日升4.9%，中午收市報6元，現價股息率約為6.4厘。

期內，碧桂園總收入約為5,230.6億元，按年增長13%。股東權益的合同銷售金額錄得5,580億元，對應合同銷售面積約6,641萬平方米，權益合同銷售回款約5,022億元，回款率達到90%。

截至去年底止，集團共有可動用現金餘額1,813億元，總借貸下降至約3,179.2億元，淨借貸比率45.4%，加權平均借貸成本為5.2%，按年跌36個基點。

**強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署**

相關文章：【業績｜物管股】碧桂園服務：大規模收併購時間已過 去年核心淨利潤按年增58.7%、末期息29.95分人幣（第二版）

【業績｜內房股】中國金茂午後即插6% 去年溢利升兩成、不派末期息