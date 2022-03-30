【業績｜內房股】碧桂園去年核心淨利潤少賺近17%　末期息10.12分人幣、股息率逾6厘　將加大收併購部署（第二版）

▲ 碧桂園去年核心淨利潤少賺近17% 末期息10.12分人幣

碧桂園 （02007） 去年純利按年跌23.5%至268億元（人民幣，下同），剔除公允價值變動、匯兌淨損益等影響後，核心淨利潤為269.3億元，按年跌16.8%，擬派末期息10.12分，全年合計每股派息31.1分。碧桂園全日升6.3%，收市報6.08元，現價股息率約為6.3厘。

碧桂園總裁莫斌認為，現在房地產行業政策已經觸底，市場信心在逐漸恢復過程中，但預期需要一段時間，由於行業在波動周期，估計今年商品房銷售會下降，呈前低後高的態勢。針對目前市場狀態，公司採取開源節流的策略，專注「保現金流、保三道紅綫」。

內地疫情近日反彈，管理層提到，這次疫情對東北、華東華南的影響較大，防疫政策導致約200個售樓處關閉，影響貨量約20%至不到30%，故對3月份的銷售會造成影響，但整體來看，影響是暫時性，加上集團貨量散佈全國，料對全年影響有限。

已就80多個合作項目作收併購溝通

問及今年收併購部署，管理層表示，收併購一直是集團重要的投資手段，從去年下半年起行業變得波動及分化，為收購帶來更多機遇，預期未來收併購的佔比及數量會增加，會加大部署。從去年第四季起，就佔有項目或合作項目進行收併購安排，到現時為止，已跟約10多個合作方就80多個項目進行溝通，目前約35個項目已完成收併購安排，還有約30個項目已經基本談妥。

另一方面，銀行及資產管理公司手頭亦有好的收購標的，目前集團也有就感興趣的資產包進行接洽，並會做較為細緻的盡調安排。因此，今年收併購肯定是比較重要獲取土地的手段。

去年碧桂園總收入約為5,230.6億元，按年增長13%。股東權益的合同銷售金額錄得5,580億元，對應合同銷售面積約6,641萬平方米，權益合同銷售回款約5,022億元，回款率達到90%。

今年可售貨值不低於6500億元

碧桂園表示，今年可售貨值不低於6500億元，其中流入積存佔42%，新推貨佔58%，目標今年去化率達到70%以上。

截至去年底止，集團共有可動用現金餘額1,813億元，總借貸下降至約3,179.2億元，短債佔比下降至24.9%，淨借貸比率為45.4%，加權平均借貸成本為5.2%，按年跌36個基點。

莫斌表示，截止3月30日，碧桂園今年已沒有境內債到期，僅7月份有一筆7億美元優先票據到期，目前公司已提前做好還款計劃，並會根據市場情況考慮再融資安排。

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