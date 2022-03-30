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【快手業績】券商唱好快手經營前景及市佔率持續改善　瑞信：快手股價料出現像美團及拼多多般估值重估（附各行目標價）

股市 12:28 2022/03/30

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【快手業績】券商唱好快手經營前景及市佔率持續改善　瑞信：快手股價料出現像美團及拼多多般估值重估（

快手 （01024） 上季月均活躍用戶（MAU）及日均活躍用戶（DAU）均創歷史新高，業績亦勝預期，券商普遍看好快手經營前景，部分券商更調升快手目標價。其中，瑞信指，快手上季收入勝預期，相信可以令投資者對於快手前景信心增強，而即使宏觀經濟疲弱，快手仍有更多增長動力，帶動其有比同業更快的增長，基於快手盈利可見度提高，預期股價會像2019年美團 （03690） 及2020年或2021年上半年拼多多（美：PDD）般，股價出現估值重估。

快手去年業績全面睇【下一頁】

富瑞預期今年首季快手GMV增長四成

富瑞表示，快手毛利、經營虧損及經調整虧都較預期為佳，綫上廣告收入增長亦較市場估計高5.5個百分點，達55.5%，而用戶增長主要由多元化的內容帶動，預期快手今年首季日均活躍用戶及月均活躍用戶分別按年增長15%及11%，而快手平台參與度將提高。

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快手去年電子商貿GMV增長78%，預期今年首季快手GMV增長四成，主要受惠於市場推廣計劃，全年GMV料超越9000億元人民幣。

大摩：快手沒有中概股的退市風險

摩根士丹利認為，快手在串流平台、廣告及電子商貿等業務的市場佔有率將持續提高，但基於內地疫情反彈，加上部分城市封城，增長前景可見度下降，故維持目標價110元。

中國擬加強監管直播行業　計劃對每日打賞金額設限【下一頁】

大摩稱，快手今年預測市銷率約3倍，明年預測市銷率約2.5倍，估值吸引，而且沒有中概股的退市風險，預期快手2021至2023年收入及毛利的複合年均增長率分別達20%及30%，內地業務有望於第四季收支平衡。

**強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署**

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港股 大行報告 美團－W（03690） 疫情 目標價 廣告 拼多多（美：PDD） 快手—W（01024）

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