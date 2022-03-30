【新股IPO】三新股今晚暗盤　哪隻最值得投資者留意？

▲ 三新股今晚暗盤 哪隻最值得投資者留意？

臨近月尾，合共有三隻新股一齊在3月31日掛牌，包括豪華遊艇股法拉帝 （新上市編號：09638） 、疫苗股瑞科生物-B （新上市編號：02179） 以及物管股力高健康生活 （新上市編號：02370） 。有券商認為，近期市場情況波動，一些風險較高的板塊不宜炒作，在即將上市的三隻新股中，法拉帝比較有「睇頭」，暗盤或有機會錄得一成以內的升幅。

信誠證券聯席董事張智威表示，目前市場情況不穩定，近期上市的新股表現都偏弱，在即將上市的三隻新股中，只有法拉帝所屬的行業比較獨特，或有機會在今日暗盤或明日掛牌時有較好表現。但他強調，在現時的新股氣氛下，所謂的「表現好」都是在最終定價上下浮動，料法拉帝可能會有一成以內的升幅。

至於主打HPV疫苗的瑞科生物，他指，近期疫苗、抗疫等概念的股份都是炒作一輪後，股價隨即有較大幅度的回落，勢頭較難持續。因這些板塊投資風險較高，市場目前對於生物科技板塊的看法趨保守，未必會在上市初期就擺大量資金進入炒作。

三隻新股最終認購情況：

【新股IPO】法拉帝9638以接近下限22.88元發售 一手中籤率達92%、抽2手穩獲1手（附分配結果連結）

【新股IPO】疫苗公司瑞科生物2179超額認購9.7倍 一手中籤率9.3%（附分配結果連結）

【新股IPO】力高健康生活2370下限4.1元定價 超購近1倍一手中籤率48.6%（附分配結果連結）

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