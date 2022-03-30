【業績｜汽車股】長汽午後升幅擴大至9%　公司：維持今年銷售目標190萬輛、芯片短缺料於第2季可得緩解

▲ 【業績｜汽車股】長汽去年盈利升25% 公司：維持今年銷售目標190萬輛、芯片短缺料於第2季可得緩解

長汽 （02333） 公司秘書徐輝於業績會議表示，維持今年銷售190萬輛的目標，預料第2季起，晶片短缺問題可得到緩解，而上海大規模分區封城及俄烏戰爭對銷量和業務影響不大。

長汽午後升幅擴大至9%，報13.32元。

長汽去年汽車銷售新車128萬輛，按年增長14.8%，營業總收入1,364億元（人民幣‧下同），創歷史新高，按年增長32%，淨利潤67.3億元，按年增長25.4%。毛利率減少了1.05個百分點至16.16%。

就芯片短缺問題，徐輝指，公司今年1、2月仍受芯片短缺所影響，主要是車身動態穩定系統（ESP）芯片供應出現短缺，持續加大芯片採購力度，例如向博世更大購入ESP零件，同時，又擴大更多芯片供應廠家，預料第2季度開始，新廠家開始向公司供貨，料會緩解公司芯片荒的情況。

維持今年銷售190萬輛目標 未有計劃從俄羅斯撤資

徐輝表示，長汽維持今年銷售190萬輛的目標，認為上海分區封城及俄烏戰爭對銷量影響有限。「公司今年將推出多款新車，包括哈弗酷狗、魏牌圓夢、坦克700、歐拉品牌計劃推出芭蕾貓、閃電貓、朋克貓等車型，而歐拉新品牌目標價格料達15萬元以上。整體而言，哈弗、皮卡因基數較大，表現為增速慢，坦克、歐拉、魏將實現更快增量。」此外，他亦指，去年開始的大宗原材料價格上漲導致一些成本壓力，今年原材料再上漲的邊際影響較之前少，隨着產品售價提升，可更好轉嫁成本上漲的影響。

另外，2021年至2025年，長城汽車累計研發投入將達約1,000億元，到2023年，在全球範圍內的研發人員，會在現有的1.5萬人基礎上翻一番，達到3萬人，其中，軟件開發人才達到1萬人。同時，又計劃於2045年全面實現碳中和。

至於長汽目前未有計劃從俄羅斯撤資，亦不會輕易作出如此重大決定。徐輝表示，公司在俄羅斯的投資周期達4、5年，總投資額累計達30多億元。俄羅斯的收入約佔公司總收入3%至4%。

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編輯：姚卓然