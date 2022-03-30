【業績｜港口】招商局港口去年多賺58%　末期息增41%至0.72元、現價股息率7厘

▲ 【業績｜港口】招商局港口去年多賺58% 末期息增41%至0.72元

招商局港口 （00144） 公布業績。招商局港口去年歸屬於公司權益持有者的溢利為81.4億元，按年增長58.1%；經常性溢利增長81.3%至75.4億元，當中來自港口業務的溢利為80.4億元，增加72.1%，每股盈利219.87仙，增長50.3%，末期息增長41.2%至72仙。招商局港口全年派息94仙，現價股息率約7厘。

招商局港口績前升1.5%，中午收報13.4元。

期內，港口業務量完成情況較好，集團收入為118.5億元，按年增長32.5%。港口項目共完成集裝箱吞吐量13,504萬TEU（標準貨櫃），增長12%；港口散雜貨業務完成吞吐量5.67億噸，增長38%。

展望2022年，盡管航線、運力和箱量投放等有望逐步恢復常態，且全球集裝箱航運市場運力供需分化將有所收斂，然而集裝箱短缺及港口擁堵情況在短期仍需要改善。因此，集裝箱運費將在中高位震盪且波動性較大，回落至疫情前低位的概率較低。未來，全球經貿持續性恢復等積極因素有望積極作用於港口行業。

相關文章：【業績｜航運股】東方海外大插16% 去年純利勁升近7倍至557億、末期派息25.74元周息率達27厘

相關文章：【業績｜航運股】中遠海運純利跌15% 派息19仙、現價股息率7.5%

**強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署**

責任編輯：梁浩碩