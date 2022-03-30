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【烏克蘭戰爭】俄倡以盧布回購歐洲債券 或構成違約

環球社會熱點 12:15 2022/03/30

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全球多國向俄羅斯實施制裁，俄羅斯亦推出措施反制裁西方國家。俄羅斯財政部周二（29日）提出，提前以俄羅斯盧布回購於4月4日到期的20億美元歐洲債券，但未有提及回購金額是否設上限。外媒分析指，俄回購債券為確保持有債券的當地投資者取得款項。

俄稱削軍事行動 澤連斯基：我哋唔天真 【下一頁】

俄羅斯財政部周二發表聲明提出，會提前以盧布回購於4月4日到期的20億美元（156億港元）的歐洲債券。債券持有人需於周二至周三（30日）提交出售資產申請，當局會在周四（31日）按當日官方盧布匯率，全額面值和應計利息回購，但未提及是否設回購上限。

相關債券於2012年發行，根據條款必須以美元還款，但設有30日寬限期。如果俄羅斯以盧布還款，或會被視為違約。

Seaport Global 信貸分析師 Himanshu Porwal認為，俄羅斯主動提出以盧布回購債券，可能當局想試探投資者接受盧布兌換資產的意願，並非最終決定。

制裁有幾慘？ 俄富豪負擔不起出街食飯！【下一頁】

莫斯科復興資本經濟學家Sofya Donets表示，回購債券旨在確保持有美元債券的本國投資者取得款項；亦紓緩國家償債負擔，預料大多數當地投資者願意接受財政部建議。

財政部亦指，已為2035年到期的的歐洲債券支付1.02億美元（8億港元）債息，亦是自西方凍結莫斯科巨額外匯儲備以來，俄國第3次償還外幣債務。

而俄羅斯需為2042年到期的美元主權債券，分別於周四及4月4日償還4.47億美元（34.9億港元）及8,400萬美元（6.6億港元）兩筆債息。

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責任編輯：郭麗明

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