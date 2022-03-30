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【青啤168】廣發指行業競爭格局改善 青啤合理值可見73元

股樓投資 12:39 2022/03/30

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廣發證券指出，青島啤酒（00168）去年結構升級明顯提速，短期成本仍然承壓。資料顯示，去年收入301.67億元（人民幣，下同），按年增長8.7%；來自啤酒收入296.73億元，按年增長8.5%，其中銷量793萬千升，增長1.4%；均價每千升3,742元，按年增長7%。期內，歸母淨利潤31.55億元，增長43.3%，淨利潤率10.5%，按年上升2.53個百分點。

【同場加映】青姐話：清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

該行認為，公司激勵機制改善，長期盈利能力有望持續提升，長期看好行業競爭格局和公司經營管理改善，未來3年盈利能力持續提升。報告顯示，啤酒行業前五家公司市佔率從2001年的28%提升至2018年的73.1%，隨着集中度的大幅提升行業整體競爭也逐漸趨於緩和，產品定價權開始逐漸向頭部酒企轉移，酒企開始共同推動產品結構升級來提升自身盈利能力。

【延伸閱讀】大行點睇：國信證券建議朝4大主線選股 另推薦10隻港股，請按【見下頁

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此外，公司推行股權激勵計劃後，有望激活團隊活力和經營效率，更加注重公司盈利能力的提升。廣發證券預計，2022至2024 年公司收入按年分別增長9.7%、5.8%和4.9%；歸母淨利潤同期增長9.9%、37.3%和14.5%；每股盈利為2.54元、3.49元及3.99元，對應預測市盈率為30倍、22倍和19倍。根據AH股溢價率，得出H股合理價值為73.27港元，維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

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記者：林衛

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港股 青島啤酒（00168） 啤酒 H股

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