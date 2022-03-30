【券商點睇】第四種電池金屬不容忽視 中信看好錳應用升10倍

中信證券指出，新型錳基正極材料的滲透率提升有望使得鋰電池行業用錳量在2021至2035年間增長超過10倍，但鋼鐵用錳的主導地位難以改變。錳行業的「二元格局」使得電池用錳原料易出現結構性短缺，率先發力新型錳基材料研發生產的正極企業和向下游電池材料延伸的錳產品製造商料將受益。

【同場加映】青姐話：清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

報告顯示，錳被廣泛應用於鋼鐵、有色冶金、化工、電子、電池、農業、醫學等領域。2021年全球錳消費量超過2,000萬噸，其中95%以上用於鋼鐵冶金行業，鋼鐵行業用錳在錳的下游消費中佔據絕對主導地位。錳在電池行業的應用包括鋅錳電池和鋰離子電池正極材料，2021年合計消費佔比約2%，其中鋰離子電池用錳量佔比約0.5%。

【延伸閱讀】大行點睇：大摩料中資科技股 重現盈利前景 一文看盡20股最新評級及目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

受益於三元正極材料和錳酸鋰材料出貨量的快速增長，中信證券預計2025年鋰電正極材料用錳量將超過30萬噸，2021至2025年複合年增長率為32%。隨着新型錳基正極材料的滲透率提升，鋰電池用錳量將出現激增，至2035年有望增至130萬噸以上，超過2021年的10倍。2035年鋰電池領域用錳量預計佔錳整體需求比例達到5%，鋼鐵行業由於基數較大，仍將佔據90%以上的需求量。該行首次覆蓋錳行業並給予「中性」評級，建議關注德方納米（深：300769）、容百科技（滬：688005）、紅星發展（滬：600367）和湘潭電化（深：002125）。

【同場加映】溫股知新：再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛