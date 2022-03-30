【A股布局】130隻A股披露首季業績預告 4個行業較突出

Wind統計顯示，截至周二（29日）共有130家A股公司披露首季業績預告，其中有114家報盈喜，比例佔近九成。從行業看，化工、有色、電氣、醫藥等行業業績增幅突出。資料顯示，預計首季實現歸屬於上市公司股東的淨利潤下限超過1億元（人民幣，下同）的有55家，預計超過3億元的有26家，預計超過10億元的有11家。貴州茅台（滬：600519）、通威股份（滬：600438）、中國核電（滬：601985）、特變電工（滬：600089重）、華魯恒升（滬：600426）5家公司預計淨利潤下限超過20億元。

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以增速來看，剔除扭虧公司，預計首季實現歸屬於上市公司股東的淨利潤增幅下限超過10%的有92家，預計超過30%的有72家，預計超過100%的有29家。雅化集團（深：002497）、盛新鋰能（深：002240）、天際股份（深：002759）、多氟多（深：002407）、浙江新能（滬：600032）、奧泰生物（滬：688606）的淨利潤增幅下限超過500%。

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從行業看，化工、有色、電氣、醫藥等行業業績增幅居前。部分細分行業龍頭股在首季業績預告中表示，報告期內下游需求超預期，使得業績出現大幅增長。這在光伏產業鏈、新能源汽車產業鏈相關上市公司中尤其突出，好像光伏龍頭通威股份預告首季淨利潤介乎49億至52億元，按年增長478%至514%；扣除非經常性損益後的淨利潤預計同比增長503%至541%，主要因光伏裝機超預期，多晶硅產品需求旺盛，刺激市場價格上漲。

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記者：林衛