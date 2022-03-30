【互聯網監管】中國擬加強監管直播行業　計劃對每日打賞金額設限　快手半日跌近5%

▲ 中國據報加強監管直播行業 計劃將每日打賞金額設限

中國據報正計劃對規模達300億美元的直播行業出台新限制，約束科技公司並對年輕群體消費的內容施加更大影響。《華爾街日報》引述消息人士指，監管當局正起草新規，限制用戶每日打賞的支出金額。

對於直播主也會施加限制，消息指，當局計劃為直播主每日可接受的打賞金額設限，擬將每日上限定為10,000元人民幣，並且考慮對內容實施更嚴格的審查。

據指，監管機構擔心，年輕人因直播收入豐厚，從而更渴望成為直播主，這與中央希望灌輸的價值觀背道而馳。報道指，具體措施仍在考慮之中，最終決定權取決於中國國務院副總理劉鶴。

內地直播行業近年興起，帶起了字節跳動、快手 （01024） 、虎牙（美：HUYA）等公司。但同時，中央越來越關注增長快速但又不受監管的直播行業，直播行業經常出現欺詐和欺騙行為的投訴。

快手 （01024） 股價早段由升轉跌，半日跌4.8%，中午收市報 74.7元，成交約44.94億元，嗶哩嗶哩 （09626） 跌1.8%，報221.8元，但映客股價則仍升逾3%，中午收報1.61元。

**強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署**

相關文章：【業績｜直播股】映客去年多賺1.1倍至4.15億人幣 今年重點拓展海外市場

【互聯網監管】抖音直播嚴格治理十大違規行動 涉惡意炒作、煽動粉絲、未成年人消費等