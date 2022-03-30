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【蘋果失靈】Apple Watch Series 7更新watchOS 8.5後　無法進行快速充電

科技 12:30 2022/03/30

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有Apple Watch Series 7用戶表示，在15至20分鐘內只能充電大約5%，更有人提到一小時內只充了5%的電量。（Apple官網截圖）

相比上一代Apple Watch，Apple Watch Series 7雖然沒有配備更長的電池續航力，但就擁有快速充電的獨有功能，可在45分鐘內，由0%充至80%電量。不過近日有Apple Watch Series 7用戶投訴，在更新了watchOS 8.5系統後，其快速充電功能失靈。

【安全隱憂】美國男子利用Apple Watch跟蹤女友　被當地警方拘捕

據外媒《9to5Mac》報道，Reddit和MacRumors論壇上的Apple Watch Series 7用戶指出，在更新了watchOS 8.5系統後，他們的手錶變成「龜速」充電。有用戶表示，在15至20分鐘內只能充電大約5%，更有人提到一小時內只充了5%的電量。

【數碼身份證】亞利桑那州認證Apple數碼身份證　只帶手機也可旅行？

據悉，這問題起初只在使用Belkin的MagSafe BoostCharge Pro 3合1無線充電器時出現，但後來有用戶聲稱，這問題已延伸至蘋果自家的快速充電器上。《The Verge》已向蘋果和Belkin了解情況，惟仍未獲得回覆。

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

責任編輯：陳卓賢

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