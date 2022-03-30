【室內設計】新婚夫婦僅花9萬 裝修270呎新居 活動拉椅方便招呼親朋 屏風鞋櫃慳位實用

香港地少人多，不少人初次置業難以購買大單位，要「上車」小單位有時也時選擇之一。是次要介紹的單位是位於元朗的尚悅·嶺，面積只有270呎，裝修費約9萬。單位最大的間隔改動是睡房掩門改為趟門，同時由玄關到窗邊位置做了木殼燈槽及鋁質百葉，美觀同時可修飾趟門門眉及隱藏冷氣機。

這是一房單位，居住了2人，包括夫婦二人。由於戶主為新婚夫婦，新購入單位所以需要訂造傢俬和裝修。業主在設計風格上要求以日系淺木色為主，打造溫暖又簡約的無印風。設計連裝修大約用了2個半月。

由於户主希望平日可以招呼親朋好友，礙於單位面積有限，所以設計師為戶主打造了一組較大型的組合櫃置於客廳。左邊是梳枝屏風梳發卡座，下方內藏數張可儲物的活動拉椅，提升儲物空間之餘，親朋好友來到時也能有位置一起聚餐，一物二用；不用時就收藏起來，避免阻擋活動空間。

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右邊則是石紋背板的電視櫃，簡約且型格。裝修設計特點除了特色卡座外，電視、音響設備等電線可以隱藏於電視櫃背後，減少壓迫感同時易於打理和清潔。屏風梳發卡座和電視櫃中間更造了玻璃置物櫃給予户主展示收藏品，配合內置燈光作照明，提升透明度和達至滲光效果，感覺更一目了然。

單位設計困難在於戶主想添置一組鞋櫃，但又不想佔用太大空間。設計師最後決定於玄關前做一組屏風鞋櫃，特意用了斜角設計，以免佔用過多玄關位置和擋住走動路線，同時能讓户主放置出門前所需的物品，更為方便。

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在房間方面，地台櫃第一級可以揭起作儲物之用。配合暖光地台燈，讓整個房間照明更均勻和有層次感，營造安靜舒適的環境；加上燈光向下，即使半夜起床也不易驚醒另一半。小單位儲物空間尤其重要，設計師設置連床的全身櫃為户主二人提供大量收納空間，用盡每一吋空間，整潔有條理；櫃身圓角設計可以避免撞傷；亦採取留空設計，減少沉悶感同時兼顧空間感。

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費用： 木工：$22000 油漆：$12000 訂造傢俬：$60000 總數：$94000

*資料及圖片由 幸林室內設計 提供

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責任編輯：陸盈希