【Omicron】BA.2成美國主流 佔逾半新增確診

Omicron亞變種BA.2於全球肆虐，各地新增確診數字都陸續回升。美國疾控中心（CDC）周二（29日）推算，美國超過一半新增個案皆為感染BA.2毒株，BA.2已成美國主流毒株。CDC更指，美國東北部樣本發現BA.2毒株的機率較高。

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CDC周二指在截至上周六（26日）的一周內，美國約55%的新增個案皆為感染BA.2毒株。上述只是CDC粗略估算得出的初步數據，隨著未來獲得更多數據，CDC或會作出修訂。

美國《紐約時報》的追蹤數據顯示，當地過去一周平均每日新增病例皆維持在3萬宗水平。美國過去兩周因感染新冠住院的患者人數下降約35%，降至每天約有1.8萬人。留醫深切治療部人數亦下降約42%至少於3,000人。

美國每天約有750名新冠患者離世，是當地自去年秋末Omicron變種出現以來最低每日平均數。

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Omicron病例只能通過基因測序確認，美國目前在全國範圍內抽樣進行。CDC估算，BA.2毒株在美國不同地區所佔比例或有所不同。其中東北部樣本發現BA.2機率最高，而中西部及大平原地區樣本發現機率較低。

BA.2毒株表面刺突蛋白基因擁有8種突變，令BA.2更具傳播性，不過這些突變未在BA.1中發現。多名美國衛生官員預料，當地確診病例會繼續上升，但估計BA.2不會導致大規模疫情。

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責任編輯：李俊儀