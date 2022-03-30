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【NFT】黑客入侵NFT遊戲Axie Infinity　盜取46億港元

科技 11:45 2022/03/30

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有黑客從為Axie Infinity提供支援的區塊鏈公司Ronin中，盜取了17.36萬個以太幣。（法新社）

黑客入侵無處不在，近年價值不菲的NFT市場更成為他們的重點目標。NFT遊戲Axie Infinity營運商Sky Mavis表示，日前有黑客從為Axie Infinity提供支援的區塊鏈公司Ronin中，盜取了17.36萬個以太幣，價值約5.912 億美元（46億港元），成為至今損失最大的「去中心化金融」黑客盜竊案。

【網絡勒索】利用暗網洩漏個人敏感資料　勒索個案、金額創新高

據外媒《The Verge》報道，這次黑客攻擊的重點是Sky Mavis背後Ronin區塊鏈的橋梁，也是Axie Infinity和其他加密貨幣區塊鏈如Ethereum之間的中介。Axie Infinity用戶可以將以太幣或USDC存入Ronin，然後購買NFT或遊戲中的貨幣，又或出售他們在遊戲中的資產並提取資金。

事發近一周　才被用戶發現

報道指出，有黑客於3月23日利用私人安全密鑰，破壞了驗證進出Ronin區塊鏈的網絡節點，讓黑客悄悄地提取了大量以太坊和USDC。事發近一周後，有用戶試圖通過Ronin提取5,000個以太幣時，才發現這宗黑客盜竊案。

【黑客攻擊】太空狼人殺遊戲Among Us　完成緊急維修

黑客之所以能夠入侵Ronin，部分原因可能是Sky Mavis去年11月採取了一項快捷系統，以減輕其網絡上的巨大用戶負荷有關。雖然該系統已於12月停止使用，但允許使用該系統的權限從未被撤銷。

黑客除了破壞Sky Mavis的四個節點外，還利用這些節點進入一個由社區擁有的Axie DAO管理的節點。在破壞9個驗證器節點中的5個後，黑客就可無視所有交易保安，並提取任何資金。

Sky Mavis表示，現時已凍結所有Ronin橋梁上的交易，並正與執法部門合作，從黑客處追回17.36萬個以太幣和2,550萬個USDC。

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責任編輯：陳卓賢

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